T.C. NUSAYBİN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 05.08.2024 - 00:01

T.C. NUSAYBİN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2020/149-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizce verilen 22/09/2022 tarih ve 2020/149 Esas, 2022/412 Karar sayılı ilam ile sanık Munir ve Ayşe oğlu, 1994 Halep doğumlu, ŞEYHO BAYRAM hakkında;

5607 sayılı Yasanın 3/18. Maddesine muhalefet suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucu sübut bulan eylemi nedeniyle 5607 sayılı Yasa'nın 3/5, 3/10, 3/22, maddeleri uyarınca neticeten 2 yıl 6 ay hapis ve 187 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, 187 gün adli para cezasının TCK'nın 62/1, 52/2, 52/4 maddeleri uyarınca 3.740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, suça konu eşyaların TCK'nın 54/4.madde uyarınca müsaderesine karar verilmiş ve verilen karar katılan" Gümrük Müdürlüğü vekili tarafından istinaf edilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf talebi sanığa tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veyahut bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek, cezaevinde bulunanlar ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutunağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.