T.C. NUSAYBİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.03.2025 - 00:01

T.C. NUSAYBİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/526

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER: MARDİN İLİ, NUSAYBİN İLÇESİ

MEVKİİ: ÜÇKÖY MAHALLESİ

ADA NO: 118

PARSEL NO: 9

VASFI: TESİS-TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 339,76 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: MERYEM ÖLMEZ, TEDARİS ÖLMEZ, PETRUS ÖLMEZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Üçköy Mahallesi, 118 ada 9 parselde bulunan 339,76 m2 büyüklüğünde davalılara ait bahçe T.C. Enerji Piyasası düzenleme kurulunun 23/03/2023 ve 1174-2 sayılı kararı ve BOTAŞ genel müdürlüğünün 12/06/2024 tarih ve 128 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın geçici ve daimi irtifak hakkının BOTAŞ adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/526 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 14/01/2025