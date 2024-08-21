T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/120 Esas12/07/2024
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında Gaiplik davası açılmış olup, iş bu Gaiplik davasının duruşması 29/01/2025 günü, saat 09:00'a bırakılmıştır.
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen ŞEMSİHAN AKDENİZ hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/07/2024
GAİP ADAYI: T.C. KİMLİK NO: 45445707084
ADI SOYADI: ŞEMSİHAN AKDENİZ
BABA ADI: ŞÜKRÜ
ANA ADI: AZİZE
DOĞUM TARİHİ: 11/01/1971
DOĞUM YERİ: NUSAYBİN
#ilangovtr Basın No: ILN02072875