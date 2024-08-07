T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Yayınlanma: 07.08.2024 - 00:00

Sayı: 2024/120 Esas12/07/2024

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında Gaiplik davası açılmış olup, iş bu Gaiplik davasının duruşması 29/01/2025 günü, saat 09:00'a bırakılmıştır.

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen ŞEMSİHAN AKDENİZhakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/07/2024

GAİP ADAYI: T.C. KİMLİK NO: 45445707084

ADI SOYADI: ŞEMSİHAN AKDENİZ

BABA ADI: ŞÜKRÜ

ANA ADI: AZİZE

DOĞUM TARİHİ: 11/01/1971

DOĞUM YERİ: NUSAYBİN

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