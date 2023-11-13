T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 13 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/622, 2023/624, 2023/632, 2023/634 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;

İzmir İli, Beydağ ilçesi'nde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yözölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.09/11/2023

ESAS - 2023/622

İLÇE - MAHALLE - Beydağ ilçesi Bakır Mahallesi

ADA PARSEL - 0 ADA 204 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 399,50 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - AHMET EROL, ALİ SEZGİN, ALİ TUNÇEL, AYSEL YILMAZ, AYŞE DEMİRLİ, AYŞE ÖNCEL, AYŞEN EKİZ, CAVİT EROL, DUDU GÖKOĞLU, ELİF ÖZBEN, ESMA EROL, ESMAHAN DİNÇER, FATMA SEZGİN, GÜLLÜ CANDAN, GÜNAY GÜLER, HAVVA KÜÇÜK, HAYRİYE SEZGİN, HÜSEYİN EROL, İSMAİL EROL, İSMİHAN DEMİREL, KADİR YENİYURT, KADRİYE ÇAMCI, KADRİYE KARAKAŞ, KADRİYE KIROĞLU, MAHMUT SEZGİN, MEHMET EROL, MEHMET SEZGİN, MEHMET TOKMAK, MEHMET YAŞAR, MELEK RÜZGAR, MUAMMER EROL, MUSTAFA SEZGİN, NADİRE YAPAR, OLÇUN KUYUCU, ÖNDER EROL, PERİHAN ÖZPINARLI, SABAHATTİN YENİYURT, SABRİYE SEZGİN, SEÇİL İŞCAN, SULTAN DÖNMEZ, SÜLEYMAN TOKMAK, SÜLEYMAN TUNÇEL, ŞÜKRÜ TUNÇEL, ÜZEYİR KULAK, VEYSEL TOKMAK, ZEKİ KULAK, ZEYNEP KIRBAŞ

ESAS - 2023/624

İLÇE - MAHALLE - Beydağ ilçesi Bakır Mahallesi

ADA PARSEL - 0 ADA 254 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ - 1.899,88 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - MÜZEYYEN TEKE

ESAS - 2023/632

İLÇE - MAHALLE - Beydağ ilçesi Karaoba Mahallesi ADA PARSEL - 0 ADA 471 PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ - 5,76 m² Mülkiyet 1525,72m² Daimi İrtifak hakkı

MALİKLERİ - MUHAMMER ÇALIŞKAN, ALİ ÇALIŞKAN

ESAS - 2023/634

İLÇE - MAHALLE - Beydağ ilçesi Karaoba Mahallesi

ADA PARSEL - 0 ADA 507 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ - 351,33 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - AHMET KIVRAK, BİLAL KIVRAK, FERDİ KIVRAK, HATİCE AVCI, HURİYE KIVRAK, İSMAİL ÇETİN, İSMAİL KIVRAK, KEZBAN UYSAL, MAHİR KIVRAK, MEHMET KIVRAK, MEHMET KIVRAK, MEHMET ALİ KIVRAK, MURAT ÖZDEMİR, MUSTAFA KIVRAK, NEVRİYE KIRBAŞ, RAŞİT KIVRAK, SADIK KIVRAK, SELAHATTİN KIVRAK, ŞAKİR ÇETİN, ŞAKİR KIVRAK, TANER KIVRAK