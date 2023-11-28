T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 28 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/649-650-651 Esas

Davacı, KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı ERDOĞAN GÜREN, HÜSEYİN AKIN, FATMA AYKAN, HATİCE ÖZEN, HAYRİYE YILDIZ, İZZET PARLAK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Esas No İli İlçesi Mahallesi Parsel No taşınmazın m2 kamulaştırılacak M2 2023/649 İzmir Ödemiş Atatürk 409 ada 29 parsel 37.189,00 1.239,14 2023/650 İzmir Ödemiş İlkkurşun 556 parsel 4.248,92 486,38 2023/651 İzmir Ödemiş Yeniköy 1045 parsel 14.263,03 2.373,76

Yukarıda vasıfları yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 14/11/2023