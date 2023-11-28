T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/649-650-651 Esas
Davacı, KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı ERDOĞAN GÜREN, HÜSEYİN AKIN, FATMA AYKAN, HATİCE ÖZEN, HAYRİYE YILDIZ, İZZET PARLAK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Esas No
İli
İlçesi
Mahallesi
Parsel No
taşınmazın m2
kamulaştırılacak M2
2023/649
İzmir
Ödemiş
Atatürk
409 ada 29 parsel
37.189,00
1.239,14
2023/650
İzmir
Ödemiş
İlkkurşun
556 parsel
4.248,92
486,38
2023/651
İzmir
Ödemiş
Yeniköy
1045 parsel
14.263,03
2.373,76
Yukarıda vasıfları yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 14/11/2023
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