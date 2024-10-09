T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 09.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/443 Esas

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , GÜLDEN ORHAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Çamyayla Mahallesi Mevkiinde kain 124 ada 2 parsel sayılı taşınmazın253,35 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin tespiti ve TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. 07/10/2024