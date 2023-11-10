T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/184

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Çayır Mahallesi 212 ada 7 parsel sayılı, 588,80 m² olan taşınmazın; TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup taşınmaza10.990,93- TL bedel takdir edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan TEDAŞ'tır.

İlgili kişilerin kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltileceği,

Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen 30 gün süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazların kamulaştırmayı yapan TEDAŞ'a adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına VAKIFBANK Ödemiş Şubesine yatırılacağı

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği

Duruşmanın 18/01/2024 günü saat 11:35'de yapılacağı kamulaştırma kanununun 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/11/2023