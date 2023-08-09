T.C. ÖDEMİŞ AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 09 Ağustos 2023

ESAS NO: 2023/127 Esas

DAVALI: MUSTAFA DANAOĞLU

Cumhuriyet Mah. Doğan Cad. No:21/10 Tire/ İZMİR

Davacı Sevil AKBAY vekili tarafından davalı Mustafa DANAOĞLU Ödemiş 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/284 E.-2014/81 K. sayılı kararı ile boşandıklarını, devamında Ödemiş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/701 E.- 2018/714 K. Sayılı ilamı ile nafaka artışı yapılmış ve müşterek çocuk için aylık 500,00 TL nafaka hükmedildiğini, müşterek çocuk Mehmet Efe'nin giyim, eğitim, yeme-içme, harçlık ve kırtasiye masrafı yanında eğitimi için zaruri olan özel ders, kurs, okul servisi vs. de bulunduğunu, paranın alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek; müşterek çocuk Mehmet Efe için iştirak nafakasının dava tarihinden geçerli olmak üzere 2.500,00 TL. arttırılarak aylık 3.000,00 TL'ye (Üç Bin Türk Lirası) çıkarılması talepli işbu dava açılmış olup yapılan tüm aramalara rağmen davalıya usulüne uygun davetiye tebliğ edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı sıfatıyla iş bu ilanın yayını tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya cevap vermeniz ve varsa delillerinizi bildirmeniz gerektiği, duruşmanın 11/10/2023 günü saat 09:30'a Ödemiş Aile Mahkemesi'nin duruşma salonunda yapılacağı, bir sonraki celsenin ön inceleme duruşması yapılacağı, taraflar gelmese dahi yokluklarında davaya takip eden tarafın bulunması halinde ön inceleme duruşması yapılacağı, ayrıca cevap vermediğiniz ve davayı takip etmediğiniz takdirde iddiaları inkar etmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususunun, dava dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının, davalı MUSTAFA DANAOĞLU'nun tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.