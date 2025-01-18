T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 18.01.2025 - 00:01

T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/6608 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6608 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, Cumhuriyet Mahallesi 105 Ada, 36 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm . Taşınmaz üzerinde 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Her katta 2 mesken olmak üzere, toplam 8 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:24-26 Beydağ/İzmir adresindedir. Mesken 3 oda, salon, açık mutfak, koridor,banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Ön ve arka cephesinde balkonu bulunmaktadır. Isıtma şekli doğalgaz kombidir. Brüt mesken alanı 150,00 m² olup 150/1262 arsa paylıdır.. Borçlunun hissesi tamdır.

Adresi : İzmir İli Beydağ İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Yüzölçümü : Ana taşınmaz 381 m²

İmar Durumu : Taşınmaz Beydağ İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almaktadır. İmar durumu; bitişik nizam 4 kat konut imarlıdır.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Yönetim planı: 08.12.2014

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:05

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, Yukarı Tosunlar Mahallesi Köycivarı Mevkii, 582 Parsel TARLA. Fiilen tarla, hayvan damı ve ev olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, toprak yapısı bakımından taban arazisi olup alüvyon topraklıdır. Organik maddeleri orta, killi -kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından I. Sınıf tarım arazisidir. Zemini düzdür. Taşınmaz üzerinde tek katlı yığma ev, eve bitişik halde büyükbaş hayvan damı bulunmaktadır. 2 oda, mutfak, banyo-tuvaletten oluşmaktadır. Bahçe evi olarak kullanılmaktadır. Yapının alanı 53,00 m² dir. Taşınmazın elektrik ve şebek suyubağlantısı mevcuttur. Hayvan Damı: Çelik profilden inşa edilmiştir. Üzeri trapez sac ile kapalıdır. Alanı 124,00 m²dir. Borçlunun hissesi 3/14'tür.

Adresi : İzmir İli Beydağ İlçesi Yukarı Tosunlar Mahallesi

Yüzölçümü : 31.221,37 m²

İmar Durumu : Onaylı imar planı dışında. İzmir Doğu Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre Tarım ve Sulama Alanı içerisinde kaldığı tespit edilmiştir

Kıymeti : 3.331.916,79 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1) Alan düzeltmesi yapılacaktır 2)D.S.İ'nin 2 adet irtifak hakkı vardır( Özel Koşullar: Krokide Gösterildiği şekilde 1167,83 m² lik kısmında D.S.İ Genel Müd lehine 2 yıllık irtifak hakkı tesisi) ( Özel Koşullar: Krokide gösterildiği şekilde 267,65 m² lik kısmında D.S.İ Genel Müd lehine 49 yıllık irtifak hakkı tesisi)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:40

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:40

16/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.