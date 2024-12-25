Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/467 Esas

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;

Ordu ili Altınordu İlçesi Teyneli Mahallesi 167 ada 12 parsel sayılı taşınmaz hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.19/12/2024