T.C. ORDU AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17.01.2025 - 00:01

T.C. ORDU 1.AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/508

DAVACI : HAYAL NAZ ARSLAN-420.....634 TC kimlik numaralı

VEKİLİ : Av. GİZEM GÖNÜL - [15887-88988-85003] UETS

DAVALI : ERCAN ARSLAN-667.......96 TC kimlik numaralı

DAVA : Nafaka (Yardım Nafakası)

Davacı Hayal Naz Arslan vekili Av. Gizem Gönül tarafından davalı Ercan Arslan'a karşı Mahkememizin 2023/508 esas sayılı dosyasında Nafaka (Yardım Nafakası) davası açılmış, davacı vekili 21/11/2023 tarihli dava dilekçesinde; davalının müvekkiline yardım nafakası ödemesine, ödenecek yardım nafakasının müvekkili için dava tarihinden itibaren aylık 3.500,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği, davalı Ercan Arslan'a dava dilekçesinde bildirilen adresine çıkarılan davetiyenin tebliğ edilemediği ve adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığı anlaşılmakla dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Sayın Ercan ARSLAN;

6100 sayılı HMK'nın 317/2 maddesi gereğince davaya cevap süreniz tebliğden itibaren 2haftadır. 6100 sayılı HMK'nın 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı cevap dilekçesi ile ileri sürmeniz aksi halde ilk itirazların dinlenmeyeceği, 6100 saylı HMK'nın318. maddesi gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delileri dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz, 2 hafta içinde varsa itirazlarınızı bildirmeniz, 6100 sayılı HMK'nın 128.maddesi gereğince belirtilen sürede cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve mahkememizce yokluğunuzda karar verilebileceği (6100 sayılı HMK'nın 117, 122/1, 126, 128, 129, 317/2 420 maddeleri), 6100 S. HMK'nın 94. maddesi gereğince kanunun belirlediği sürelerin kesin olduğu ve kesin süre içinde yapılması gereken işlemi süresinde yapmayan tarafın o işlemi yapma hakkının ortadan kalkacağı İHTAR OLUNUR.

Duruşma günü olan 08/04/2025 günü saat 09:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde 6100 sayılı HMK'nın 147.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağını bilmeniz amacıyla iş bu dava tarafınıza İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.