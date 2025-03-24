T.C. ORHANGAZİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24.03.2025 - 00:01

T.C. ORHANGAZİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/74 Esas

Konu: Gaiplik ilanı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa İli Orhangazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi 4880 parsel sayılı taşınmazın malikleri Safiye, Zatiye, Hasan kızı Zatiye'yi bilen tanıyanların, Orhangazi 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 6 AY içerisinde başvurması hususu ilanen tebliğ olunur.