T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.07.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/146 Esas KARAR NO: 2024/246

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/04/2024 tarihli ilamı ile 142/2.e, 142/2.e maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hasan ve Şazada oğlu, 17/09/1982 doğumlu Türkmenistan nüfusuna kayıtlı BABAJAN BABAKULYYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar evrakı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50.000'İN ÜZERİNDEKİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.