T.C. ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/626 Esas

Dava konusu Muğla ili, Dalaman ilçesi, Gürköy mahallesi, 103 ada 18 parsel sayılı taşınmaza bitişik ve tapusuz olduğu bildirilen 1408,04 metrekare ve 690,50 metrekare sayılı taşınmazların davacı Dursen Türk adına tescili talep edildiğinden; işbu dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin mahkememiz dosyasına ilandan itibaren üç ay içerisinde itirazda bulunabilecekleri, kendi adlarına tescilinin talep edilebileceği 4271 sayılı Türk Medeni Kanunun 713/4 ve 5. maddeleri gereğince İLAN OLUNUR. 18/10/2024