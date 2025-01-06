Yayınlanma: 06.01.2025 - 00:01

T.C. ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/810 Esas

Dava konusu Muğla ili, Dalaman ilçesi, Kavacık Mahallesi, 235 ada 14 parsel sayılı taşınmaza bitişik ve tapusuz olduğu bildirilen 802,36m2 yüzölçümlü taşınmazın davacı Yeter Güçlü adına tescili talep edildiğinden; işbu dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin mahkememiz dosyasına ilandan itibaren üç ay içerisinde itirazda bulunabilecekleri, kendi adlarına tescilinin talep edilebileceği 4271 sayılı Türk Medeni Kanunun 713/4 ve 5. maddeleri gereğince İLAN OLUNUR.18/12/2024