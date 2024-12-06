Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:01

T.C. OSMANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/21 Tereke Tasfiye

Müteveffa Ömür FINDIK hakkında mahkememizde görülmekte olan terekenin tasfiyesi davasının tensip zaptının 7 nolu ara kararı gereğince;

Müteveffa Ömür FINDIK'ın terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile Mahkememize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

MÜTEVEFFA : ÖMÜR FINDIK

ÇORUM ili, LAÇİN ilçesi, NARLI mah/köy, 162 Cilt, 159 Aile sıra no, 147 sırada nüfusa kayıtlı, OSMAN ve ŞERİFE oğlu/kızı, 17/10/1984 dogumlu,