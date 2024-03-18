T.C. OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.03.2024 - 00:00

Sayı: 2022/431 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; Davacı Şaziye ERGEN'in babası Hüseyin DİZLEK'in (14424051180) annesinin Ali ve Zeynep kızı Fatma HALO(39683209516) olarak TESPİTİnin istenildiği bu doğrultuda ilgili kurumdan nüfus kayıtlarının düzeltilmesinin talep edildiği, yapılan adres araştırmalarında kendisine ulaşılamayan davalı Emine ÇILDIR- 74827038256 ( Hösem ve Fatma kızı, 26/12/1988 Dogumlu,) tarafından davaya karşı itirazı olması halinde duruşma tarihi olan 26/06/2024 gününden önce yazılı olarak mahkememize başvurulması aksi halde yokluğunda yargılamaya devam edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.