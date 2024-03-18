T.C. OSMANİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/1110 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Mehmet Köşker'in 1974 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ ve ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından sağ olduğu takdirde kendisinin ve kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP T.C. KİMLİK NO: 56251656848
ADI SOYADI: MEHMET KÖŞKER
BABA ADI: OSMAN
ANA ADI: FATMA
DOĞUM TARİHİ: 12/04/1947
DOĞUM YERİ: OSMANİYE
#ilangovtr Basın No: ILN02004067