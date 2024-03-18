T.C. OSMANİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.03.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1110 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Mehmet Köşker'in 1974 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ ve ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından sağ olduğu takdirde kendisinin ve kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP T.C. KİMLİK NO: 56251656848

ADI SOYADI: MEHMET KÖŞKER

BABA ADI: OSMAN

ANA ADI: FATMA

DOĞUM TARİHİ: 12/04/1947

DOĞUM YERİ: OSMANİYE