Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:01

T.C. OSMANİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2017/78 Esas

DAVALI: SELÇUK KARATAŞ Liman Mah. 62 Sk. Konyaaltı Evleri Sitesi K3 Blok No: 24 İç Kapı No: 9Konyaaltı/ ANTALYA

Davacı Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/01/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.