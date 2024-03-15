T.C. OSMANİYE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.03.2024 - 00:00

Sayı: 2022/1127 Esas

FATMA BİNGÖL tarafından açılan vemahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ELİF BİNGÖL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28/02/2024

GAİP T.C. KİMLİK NO: 43796072110

ADI SOYADI: ELİF BİNGÖL

BABA ADI: MUSTAFA

ANA ADI: FATMA

DOĞUM TARİHİ: 31/08/1965

DOĞUM YERİ: ALİBOZLU

İKAMETGAH ADRESİ: Meydankavağı Mah. 1550 Sk. No:60C İç Kapı No:20Muratpaşa/ ANTALYA