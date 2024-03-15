T.C. OSMANİYE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/1127 Esas
FATMA BİNGÖL tarafından açılan vemahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ELİF BİNGÖL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28/02/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO: 43796072110
ADI SOYADI: ELİF BİNGÖL
BABA ADI: MUSTAFA
ANA ADI: FATMA
DOĞUM TARİHİ: 31/08/1965
DOĞUM YERİ: ALİBOZLU
İKAMETGAH ADRESİ: Meydankavağı Mah. 1550 Sk. No:60C İç Kapı No:20Muratpaşa/ ANTALYA
#ilangovtr Basın No: ILN02001613