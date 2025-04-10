Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:01

T.C. OSMANİYE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2023/1795 Esas

DAVALILAR: 1- ALPER ASLANKURT

2- AYŞE ASLANKURT Kalecik Köyü No: 339 Hasanbeyli/ OSMANİYE

3- DEMET GÜR Kazım Karabekir Mah Keloğlan Sok No:3 İç Kapı No; 5 Etimesgut/ ANKARA

4- DERYA SİVRİKAYA

5- DİLEK KARAMIK

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 27/05/2025 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.