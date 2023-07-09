T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/94, 95, 96, 104, 105, 106, 114, 115, 116, 124,2023/97,2023/99,2023/107,2023/108, 2023/109,2023/117,2023/118,2023/119 Esas, 2023-93 Esas, 2023/123 Esas, 2023/120 Esas, 2023/121 Esas, 2023/100 Esas, 2023/113 Esas, 2023/102 Esas, 2023/110 Esas, 2023/112 Esas, 2023/103 Esas, 2023/122 Esas, 2023/101 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Dervişiye Mahallesi, 111 Ada, 117 Parsel (yeni 295 parsel),111 Ada, 118 Parsel (yeni 295 parsel), 111 ada, 127 parsel, 125 ada 24 parsel, 125 ada, 26 parsel,125 ada, 28 parsel, 130 ada, 45 parsel, 130 ada, 46 parsel, 130 ada 47 parsel, 130 Ada, 39 Parsel (yeni parsel 62),Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Dervişiye Mahallesi, 111 Ada, 128 Parsel (yeni 274 parsel),111 Ada, 153 parsel (yeni 302 parsel),125 Ada, 34 Parsel, 125 Ada, 36 Parsel ,125 Ada, 39 Parsel (yeni 48 parsel) ,130 Ada, 57 Parsel ( yeni parsel 64)sayılı,137 Ada, 1 Parsel (yeni 15 parsel), 143 Ada, 1 Parsel (yeni 8 parsel), 111 ada 116 parsel (yeni parsel 298),144 Ada, 3 Parsel (Yeni parsel 23) ,143 Ada, 3 Parsel (Yeni parsel 6),144 Ada, 1 Parsel (Yeni parsel 19), 111 Ada, 183 Parsel (Yeni parsel 300), 130 Ada, 38 Parsel (Yeni parsel 60), 125 Ada, 16 Parsel, 128 Ada, 5 Parsel, 129 Ada, 6 Parsel (Yeni parsel 16), 129 Ada, 9 Parsel (Yeni parsel 13), 125 Ada, 18 Parsel, 144 Ada, 2 Parsel, 125 Ada, 14 Parsel
MALİKLERİNİN ADI VE SOYADI: İSMAHAN KÜÇÜK, İSMAİL ERGÜL, ABDULHAMİT BEYCİOĞLU, ADİL TATLI, ADNAN TATLI, AHMET BEYCİOĞLU, AHMET BEYCİOĞLU, AİŞE BEYCİOĞLU, ALİ EROĞLU, ALİ TATLI, ALİ SÜLEYMAN BEYCİOĞLU, ALİ UĞUR BEYCİOĞLU, AYŞE AKAY, AYŞE BEYCİOĞLU, AYŞE ÇELİK, AYŞE KAYA, AYŞE KAYPAK, AYŞE KIRAÇ, BANU DİNGİL, BAYAZİT EZİCİ, BELKIS GÜLER, BEYHAN HELLİ, BÜLENT BEYCİOĞLU, CEMİL GÖKÇE, CEZAVİR BEYCİOĞLU, ÇİĞDEM DAVARCI, DERYA ASLAN, DİLBER SULTAN KAPLAN, DÖNE NİHAL KARABORAN, DURAN DİDİN, DURMUŞ BEYCİOĞLU, DURMUŞ BEYCİOĞLU, DURMUŞ KIRAÇ, DURMUŞ TATLI, ELİFE TATLI, EMİNE BEYCİOĞLU, EMİNE CANLI, EMİNE CANMAYA, EMİNE DAĞ, EMİNE KENAN, EMİNE ÖRSDEMİR, EMRE BEYCİOĞLU, ENVER KILIÇ, ERDAL ERGÜL, ERKAN BEYCİOĞLU, ERSİN ATEŞ, ESRA ÜNAL, EŞELİ BEYCİOĞLU, EZGİ ÖZTÜRK, FADİL KIRAÇ, FATİH EROĞLU, FATİH EZİCİ, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA KARABORAN, FATMA SERPİL SUNA, FERAT EROĞLU, FERDA DUMAN, FERDANE BEYCİOĞLU, FUAT EROĞLU, FULYA ALTIGÖZ, GÜL BEYCİOĞLU, GÜLBAHAR BEYCİOĞLU, GÜLSER AVŞAR, GÜLSERİN ERİM, GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU, GÜVERSEL SEÇER, HACER BALI, HACI ARAP KILIÇ, HALİL İBRAHİM BEYCİOĞLU, HASAN KIRAÇ, HASAN YARĞICI, HATİCE DİNGİL, HATİCE ÖZLEM AKSOY, HİLAL POLAT, HURİYE YARĞICI, HURİYE SERAP TUNA, HÜLYA ÖZER, HÜLYA ÇİLEM BEYCİOĞLU, HÜSEYİN KIRAÇ, HÜVEYDA ÖZKAN, İBRAHİM BEYCİOĞLU, İBRAHİM DİNGİL, İLHAMİ BEYCİOĞLU, İRFAN BEYCİOĞLU, KAMER BANU SARICA, KÖSE MEHMET POYRAZOĞLU, MAHMUT BEYCİOĞLU, MAHMUT TATLI, MEHMET DEMİR, MEHMET EROĞLU, MEHMET ALİ EZİCİ, MEHMET BERAT KARABORAN, MEHMET MERT KARABORAN, MEHPARE ÇELİK, MEHPARE NAİDE MENGİLLİ, MELEK KIRAÇ, MELEK ORHON, MENDERES YAŞAR POYRAZOĞLU, MERAL DİNGİL, MERVE DİCLE KETENCİ, MERYEM ERDEMİR, MURAT EZİCİ, MURAT POYRAZOĞLU, MUSA BEYCİOĞLU, MUSTAFA BEYCİOĞLU, MUSTAFA TATLI, MUSTAFA NECATİ BEYCİOĞLU, MUZAFFER KILIÇ, MÜZEYYEN KARAYİĞİT, NAZİFE SOYLU, NEBİHA AVŞAR, NEBİHA ÜNALDI, NESRİN BEYCİOĞLU, NESRİN BEYCİOĞLU, NEZEHAT EŞKİ, NİHAL BEYCİOĞLU, NİHAL GÖKTÜRK, NİHAT BEYCİOĞLU, NİLGÜN BEYCİOĞLU, NURGÜL TATLI, ÖKKEŞ DİNGİL, ÖKKEŞ GÜVEN, ÖYKÜ BEYCİOĞLU, PERİHAN YILMAZER, PINAR EZİCİ, RAHİME EKER, RAHMİ BEYCİOĞLU, REŞAT BEYCİOĞLU, RÜSTEM KIRAÇ, SALİM BEYCİOĞLU, SANİYE KAYA, SANİYE KUNDAKCI, SEDA KARABORAN DEMİREL, SELDA YILMAZ, SELVER BEYCİOĞLU, SERAP BOZKURT, SERAY KARABORAN, SERMİN POYRAZ, SEYFETTİN DİNGİL, SİBEL BEYCİOĞLU, SONGÜL ÖZTÜRK, SULTAN DİNGİL, SULTAN GÜNER, SULTAN PARLAKAÇ, SÜHEYLA ARSLAN, SÜLEYMAN KILIÇ, SÜNDÜS SELCEN ÖZ, ŞAMİL GÜVEN, ŞEFTANE ÖZTÜRK, TEVHİDE KAHRAMAN, TUBA SULTAN EGE, TURGUT BEYCİOĞLU, TÜRKAN BAZ, ÜMİT BEYCİOĞLU, VEDAT GÖÇER, VOLKAN BEYCİOĞLU, YASEMİN SAVCI, YUSUF BALÇAR DİNGİL, YÜKSEL DİNGİL, ZAFER BEYCİOĞLU, ZEKİYE ATCI, ZEKİYE KARABORAN, ZEKİYE TUTAR, ZERRİN ÇERÇİ, ZEYNEP ÇAKIR, ZEYNEP KIRAÇ, ZÜBEYDE BEYCİOĞLU, ABDULHAMİT BEYCİOĞLU, ADİL TATLI, ADNAN TATLI, AHMET BEYCİOĞLU, AHMET BEYCİOĞLU, AİŞE BEYCİOĞLU, ALİ EROĞLU, ALİ PERÇEMLİ, ALİ TATLI, ALİ SÜLEYMAN BEYCİOĞLU, ALİ UĞUR BEYCİOĞLU, ARİF CANBOLAT, AYŞE AKAY, AYŞE BEYCİOĞLU, AYŞE ÇELİK, AYŞE KAYA, AYŞE KAYPAK, AYŞE KIRAÇ, AYŞE NUR ERGÜL, BANU DİNGİL, BAYAZİT EZİCİ, BELKIS GÜLER, BEYHAN HELLİ, BÜLENT BEYCİOĞLU, CEMİL GÖKÇE, CENNET ATEŞ, CEZAVİR BEYCİOĞLU, ÇİĞDEM DAVARCI, DERYA ASLAN, DİLBER SULTAN KAPLAN, DÖNDÜ KOCA, DÖNE NİHAL KARABORAN, DURAN DİDİN, DURMUŞ BEYCİOĞLU, DURMUŞ BEYCİOĞLU, DURMUŞ KIRAÇ, DURMUŞ TATLI, ELİFE TATLI, EMİNE BEYCİOĞLU, EMİNE CANLI, EMİNE CANMAYA, EMİNE DAĞ, EMİNE KENAN, EMİNE KOCA, EMİNE ÖRSDEMİR, EMİR TOPBAŞ, EMRE BEYCİOĞLU, ENVER KILIÇ, ERDAL ERGÜL, ERKAN BEYCİOĞLU, ERSİN ATEŞ, ESRA ÜNAL, EŞELİ BEYCİOĞLU, EZGİ ÖZTÜRK, FADİL KIRAÇ, FATİH EROĞLU, FATİH EZİCİ, FATİH PERÇEMLİ, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA KARABORAN, FATMA SERPİL SUNA, FERAT EROĞLU, FERDA DUMAN, FERDANE BEYCİOĞLU, FUAT EROĞLU, FULYA ALTIGÖZ, GÜL BEYCİOĞLU, GÜLBAHAR BEYCİOĞLU, GÜLSER AVŞAR, GÜLSERİN ERİM, GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU, GÜVERSEL SEÇER, HACER BALI, HACI ARAP KILIÇ, HALİL PERÇEMLİ, HALİL İBRAHİM BEYCİOĞLU, HASAN KIRAÇ, HASAN YARĞICI, HATİCE CANBOLAT, HATİCE DİNGİL, HATİCE ÖZLEM AKSOY, HİLAL POLAT, HURİYE YARĞICI, HURİYE SERAP TUNA, HÜLYA ÖZER, HÜLYA ÇİLEM BEYCİOĞLU, HÜSEYİN KIRAÇ, HÜVEYDA ÖZKAN, İBRAHİM BEYCİOĞLU, İBRAHİM DİNGİL, İLHAMİ BEYCİOĞLU, İRFAN BEYCİOĞLU, İSMAİL ERGÜL, KADER YİĞİTTEKİN, KAMER BANU SARICA, KÖSE MEHMET POYRAZOĞLU, MAHMUT BEYCİOĞLU, MAHMUT TATLI, MEHMET DEMİR, MEHMET EROĞLU, MEHMET ALİ EZİCİ, MEHMET BERAT KARABORAN, MEHMET MERT KARABORAN, MEHPARE ÇELİK, MEHPARE NAİDE MENGİLLİ, MELEK KIRAÇ, MELEK ORHON, MENDERES YAŞAR POYRAZOĞLU, MERAL DİNGİL, MERVE DİCLE KETENCİ, MERYEM ERDEMİR, MURAT EZİCİ, MURAT POYRAZOĞLU, MUSA BEYCİOĞLU, MUSTAFA ATEŞ, MUSTAFA BEYCİOĞLU, MUSTAFA CANBOLAT, MUSTAFA PERÇEMLİ, MUSTAFA TATLI, MUSTAFA NECATİ BEYCİOĞLU, MUZAFFER KILIÇ, MÜZEYYEN KARAYİĞİT, NAZİFE SOYLU, NAZMİYE ATEŞ, NEBİHA AVŞAR, NEBİHA ÜNALDI, NESRİN BEYCİOĞLU, NESRİN BEYCİOĞLU, NEZEHAT EŞKİ, NİHAL BEYCİOĞLU, NİHAL GÖKTÜRK, NİHAT BEYCİOĞLU, NİLGÜN BEYCİOĞLU, NURGÜL TATLI, ÖKKEŞ DİNGİL, ÖKKEŞ GÜVEN, ÖYKÜ BEYCİOĞLU, PERİHAN YILMAZER, PINAR EZİCİ, RAHİME EKER, RAHMİ BEYCİOĞLU, RAMAZAN ATEŞ, RAMAZAN PERÇEMLİ, REŞAT BEYCİOĞLU, RÜSTEM KIRAÇ, SALİM BEYCİOĞLU, SANİYE KAYA, SANİYE KUNDAKCI, SEDA KARABORAN DEMİREL, SELDA YILMAZ, SELVER BEYCİOĞLU, SERAP BOZKURT, SERAY KARABORAN, SERMİN POYRAZ, SEYFETTİN DİNGİL, SİBEL BEYCİOĞLU, SİNEM ATEŞ, SONGÜL ATEŞ, SONGÜL ÖZTÜRK, SULTAN DİNGİL, SULTAN GÜNER, SULTAN PARLAKAÇ, SÜHEYLA ARSLAN, SÜLEYMAN KILIÇ, SÜNDÜS SELCEN ÖZ, ŞAMİL GÜVEN, ŞEFTANE ÖZTÜRK, TEVHİDE KAHRAMAN, TUBA SULTAN EGE, TURGUT BEYCİOĞLU, TÜRKAN BAZ, ÜMİT BEYCİOĞLU, ÜMMÜHAN KURT, VEDAT GÖÇER, VOLKAN BEYCİOĞLU, YASEMİN SAVCI, YUSUF BALÇAR DİNGİL, YÜKSEL DİNGİL, ZAFER BEYCİOĞLU, ZAHİDE ATEŞ, ZEKİYE KARABORAN, ZEKİYE TUTAR, ZERRİN ÇERÇİ, ZEYNEP ÇAKIR, ZEYNEP KIRAÇ, ZÜBEYDE BEYCİOĞLU, ABDULHAMİT BEYCİOĞLU, ADİL TATLI, ADNAN TATLI, AHMET BEYCİOĞLU, AHMET BEYCİOĞLU, AHMET ÇOLAK, AİŞE BEYCİOĞLU, ALAHATTİN ERGÜL, ALİ ÇOLAK, ALİ EROĞLU, ALİ TATLI, ALİ SÜLEYMAN BEYCİOĞLU, ALİ UĞUR BEYCİOĞLU, AYŞE AKAY, AYŞE BEYCİOĞLU, AYŞE ÇELİK, AYŞE KAYA, AYŞE KAYPAK, AYŞE KIRAÇ, BANU DİNGİL, BAYAZİT EZİCİ, BELKIS GÜLER, BEYHAN HELLİ, BÜLENT BEYCİOĞLU, CEMİL GÖKÇE, CENNET KILIÇ, CEZAVİR BEYCİOĞLU, ÇİĞDEM DAVARCI, DEDE ÇOLAK, DERYA ASLAN, DİLBER SULTAN KAPLAN, DÖNDÜ ÇOLAK, DÖNE NİHAL KARABORAN, DURAN DİDİN, DURMUŞ BEYCİOĞLU, DURMUŞ BEYCİOĞLU, DURMUŞ KIRAÇ, DURMUŞ TATLI, ELİF KÜÇÜK, ELİF TİLKİ, ELİFE TATLI, EMİNE BEYCİOĞLU, EMİNE CANLI, EMİNE CANMAYA, EMİNE DAĞ, EMİNE KENAN, EMİNE ÖRSDEMİR, EMRE BEYCİOĞLU, ENVER KILIÇ, ERDAL ERGÜL, ERKAN BEYCİOĞLU, ERSİN ATEŞ, ESME ATEŞ, ESRA ÜNAL, EŞELİ BEYCİOĞLU, EZGİ ÖZTÜRK, FADİL KIRAÇ, FATİH EROĞLU, FATİH EZİCİ, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA KARABORAN, FATMA KESKİN, FATMA SERPİL SUNA, FERAT EROĞLU, FERDA DUMAN, FERDANE BEYCİOĞLU, FUAT EROĞLU, FULYA ALTIGÖZ, GÜL BEYCİOĞLU, GÜLBAHAR BEYCİOĞLU, GÜLSER AVŞAR, GÜLSERİN ERİM, GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU, GÜVERSEL SEÇER, HACER BALI, HACI ARAP KILIÇ, HALİL ÇOLAK, HALİL İBRAHİM BEYCİOĞLU, HALİME GÜLER, HALİME KÜPELİ, HASAN KIRAÇ, HASAN YARĞICI, HATİCE DİNGİL, HATİCE ÖZLEM AKSOY, HİLAL POLAT, HURİYE YARĞICI, HURİYE SERAP TUNA, HÜLYA ÖZER, HÜLYA ÇİLEM BEYCİOĞLU, HÜRÜ ATEŞ, HÜSEYİN KIRAÇ, HÜVEYDA ÖZKAN, İBRAHİM BEYCİOĞLU, İBRAHİM DİNGİL, İLHAMİ BEYCİOĞLU, İRFAN BEYCİOĞLU, KAMER BANU SARICA, KÖSE MEHMET POYRAZOĞLU, LEYLİYE GER, MAHMUT BEYCİOĞLU, MAHMUT TATLI, MEHMET DEMİR, MEHMET EROĞLU, MEHMET ALİ EZİCİ, MEHMET BERAT KARABORAN, MEHMET MERT KARABORAN, MEHPARE ÇELİK, MEHPARE NAİDE MENGİLLİ, MELEK KIRAÇ, MELEK ORHON, MENDERES YAŞAR POYRAZOĞLU, MERAL DİNGİL, MERVE DİCLE KETENCİ, MERYEM ÇOLAK, MERYEM ERDEMİR, MURAT EZİCİ, MURAT POYRAZOĞLU, MUSA BEYCİOĞLU, MUSTAFA BEYCİOĞLU, MUSTAFA ÇOLAK, MUSTAFA ÇOLAK, MUSTAFA TATLI, MUSTAFA NECATİ BEYCİOĞLU, MUZAFFER KILIÇ, MÜZEYYEN KARAYİĞİT, NAZİFE SOYLU, NEBİHA AVŞAR, NEBİHA ÜNALDI, NESRİN BEYCİOĞLU, NESRİN BEYCİOĞLU, NEZEHAT EŞKİ, NİHAL BEYCİOĞLU, NİHAL GÖKTÜRK, NİHAT BEYCİOĞLU, NİLGÜN BEYCİOĞLU, NURGÜL TATLI, ÖKKEŞ DİNGİL, ÖKKEŞ GÜVEN, ÖYKÜ BEYCİOĞLU, PERİHAN YILMAZER, PINAR EZİCİ, RABİA ATEŞ, RAHİME EKER, RAHMİ BEYCİOĞLU, RAMAZAN ÇOLAK, REMZİ ERGÜL, REŞAT BEYCİOĞLU, RÜSTEM KIRAÇ, SALİM BEYCİOĞLU, SANİYE KAYA, SANİYE KUNDAKCI, SEDA KARABORAN DEMİREL, SELDA YILMAZ, SELVER BEYCİOĞLU, SERAP BOZKURT, SERAY KARABORAN, SERMİN POYRAZ, SEYFETTİN DİNGİL, SİBEL BEYCİOĞLU, SONGÜL ÖZTÜRK, SULTAN DİNGİL, SULTAN GÜNER, SULTAN PARLAKAÇ, SÜHEYLA ARSLAN, SÜLEYMAN ÇOLAK, SÜLEYMAN KILIÇ, SÜNDÜS SELCEN ÖZ, ŞAMİL GÜVEN, ŞEFTANE ÖZTÜRK, TEVHİDE KAHRAMAN, TUBA SULTAN EGE, TURGUT BEYCİOĞLU, TÜRKAN BAZ, ÜMİT BEYCİOĞLU, VEDAT GÖÇER, VOLKAN BEYCİOĞLU, YASEMİN SAVCI, YUSUF BALÇAR DİNGİL, YÜKSEL DİNGİL, ZAFER BEYCİOĞLU, ZEKİYE ATCI, ZEKİYE KARABORAN, ZEKİYE TUTAR, ZERRİN ÇERÇİ, ZEYNEP ÇAKIR, ZEYNEP KIRAÇ, ZÜBEYDE BEYCİOĞLU, ABDULHAMİT BEYCİOĞLU, ADİL TATLI, ADNAN TATLI, AHMET BEYCİOĞLU, AHMET BEYCİOĞLU, AHMET ÇOLAK, AİŞE BEYCİOĞLU, ALAHATTİN ERGÜL, ALİ ÇOLAK, ALİ EROĞLU, ALİ TATLI, ALİ SÜLEYMAN BEYCİOĞLU, ALİ UĞUR BEYCİOĞLU, AYŞE AKAY, AYŞE BEYCİOĞLU, AYŞE ÇELİK, AYŞE KAYA, AYŞE KAYPAK, AYŞE KIRAÇ, BANU DİNGİL, BAYAZİT EZİCİ, BELKIS GÜLER, BEYHAN HELLİ, BÜLENT BEYCİOĞLU, CEMİL GÖKÇE, CENNET KILIÇ, CEZAVİR BEYCİOĞLU, ÇİĞDEM DAVARCI, DEDE ÇOLAK, DERYA ASLAN, DİLBER SULTAN KAPLAN, DÖNDÜ ÇOLAK, DÖNE NİHAL KARABORAN, DURAN DİDİN, DURMUŞ BEYCİOĞLU, DURMUŞ BEYCİOĞLU, DURMUŞ KIRAÇ, DURMUŞ TATLI, ELİF TİLKİ, ELİFE TATLI, EMİNE BEYCİOĞLU, EMİNE CANLI, EMİNE CANMAYA, EMİNE DAĞ, EMİNE KENAN, EMİNE ÖRSDEMİR, EMRE BEYCİOĞLU, ENVER KILIÇ, ERDAL ERGÜL, ERKAN BEYCİOĞLU, ERSİN ATEŞ, ESME ATEŞ, ESRA ÜNAL, EŞELİ BEYCİOĞLU, EZGİ ÖZTÜRK, FADİL KIRAÇ, FATİH EROĞLU, FATİH EZİCİ, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA KARABORAN, FATMA KESKİN, FATMA SERPİL SUNA, FERAT EROĞLU, FERDA DUMAN, FERDANE BEYCİOĞLU, FUAT EROĞLU, FULYA ALTIGÖZ, GÜL BEYCİOĞLU, GÜLBAHAR BEYCİOĞLU, GÜLSER AVŞAR, GÜLSERİN ERİM, GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU, GÜVERSEL SEÇER, HACER BALI, HACI ARAP KILIÇ, HALİL ÇOLAK, HALİL İBRAHİM BEYCİOĞLU, HALİME GÜLER, HALİME KÜPELİ, HASAN KIRAÇ, HASAN YARĞICI, HATİCE DİNGİL, HATİCE ÖZLEM AKSOY, HİLAL POLAT, HURİYE YARĞICI, HURİYE SERAP TUNA, HÜLYA ÖZER, HÜLYA ÇİLEM BEYCİOĞLU, HÜRÜ ATEŞ, HÜSEYİN KIRAÇ, HÜVEYDA ÖZKAN, İBRAHİM BEYCİOĞLU, İBRAHİM DİNGİL, İLHAMİ BEYCİOĞLU, İRFAN BEYCİOĞLU, KAMER BANU SARICA, KÖSE MEHMET POYRAZOĞLU, LEYLİYE GER, MAHMUT BEYCİOĞLU, MAHMUT TATLI, MEHMET DEMİR, MEHMET EROĞLU, MEHMET ALİ EZİCİ, MEHMET BERAT KARABORAN, MEHMET MERT KARABORAN, MEHPARE ÇELİK, MEHPARE NAİDE MENGİLLİ, MELEK KIRAÇ, MELEK ORHON, MENDERES YAŞAR POYRAZOĞLU, MERAL DİNGİL, MERVE DİCLE KETENCİ, MERYEM ERDEMİR, MURAT EZİCİ, MURAT POYRAZOĞLU, MUSA BEYCİOĞLU, MUSTAFA BEYCİOĞLU, MUSTAFA ÇOLAK, MUSTAFA ÇOLAK, MUSTAFA TATLI, MUSTAFA NECATİ BEYCİOĞLU, MUZAFFER KILIÇ, MÜZEYYEN KARAYİĞİT, NAZİFE SOYLU, NEBİHA AVŞAR, NEBİHA ÜNALDI, NESRİN BEYCİOĞLU, NESRİN BEYCİOĞLU, NEZEHAT EŞKİ, NİHAL BEYCİOĞLU, NİHAL GÖKTÜRK, NİHAT BEYCİOĞLU, NİLGÜN BEYCİOĞLU, NURGÜL TATLI, ÖKKEŞ DİNGİL, ÖKKEŞ GÜVEN, ÖYKÜ BEYCİOĞLU, PERİHAN YILMAZER, PINAR EZİCİ, RABİA ATEŞ, RAHİME EKER, RAHMİ BEYCİOĞLU, RAMAZAN ÇOLAK, REMZİ ERGÜL, REŞAT BEYCİOĞLU, RÜSTEM KIRAÇ, SALİM BEYCİOĞLU, SANİYE KAYA, SANİYE KUNDAKCI, SEDA KARABORAN DEMİREL, SELDA YILMAZ, SELVER BEYCİOĞLU, SERAP BOZKURT, SERAY KARABORAN, SERMİN POYRAZ, SEYFETTİN DİNGİL, SİBEL BEYCİOĞLU, SONGÜL ÖZTÜRK, SULTAN DİNGİL, SULTAN GÜNER, SULTAN PARLAKAÇ, SÜHEYLA ARSLAN, SÜLEYMAN ÇOLAK, SÜLEYMAN ERGÜL, SÜLEYMAN KILIÇ, SÜNDÜS SELCEN ÖZ, ŞAMİL GÜVEN, ŞEFTANE ÖZTÜRK, TEVHİDE KAHRAMAN, TUBA SULTAN EGE, TURGUT BEYCİOĞLU, TÜRKAN BAZ, ÜMİT BEYCİOĞLU, VEDAT GÖÇER, VOLKAN BEYCİOĞLU, YASEMİN SAVCI, YUSUF BALÇAR DİNGİL, YÜKSEL DİNGİL, ZAFER BEYCİOĞLU, ZEKİYE ATCI, ZEKİYE KARABORAN, ZEKİYE TUTAR, ZERRİN ÇERÇİ, ZEYNEP ÇAKIR, ZEYNEP KIRAÇ, ZÜBEYDE BEYCİOĞLU, İSMAİL GÖÇER, AYDIN TOPRAK, YUNUS YILDIRIM, AYSEN KABAKÇI, HATİCE AYRANCI, HURİYE SEVER, NURİ ÇETİNKAYA, ÖMER ÇETİNKAYA,ALİ ÇETİNKAYA, BUKET GÜVEN, İBİŞ ÇETİNKAYA, TURGUT BEYCİOĞLU, BURHAN CEMAL,HALİL İBRAHİM KURTGÖZ ,ABDULHAMİT BEYCİOĞLU, ADİL TATLI, ADNAN TATLI, AHMET BEYCİOĞLU, AHMET BEYCİOĞLU, AHMET ÇOLAK, AİŞE BEYCİOĞLU, ALİ ÇOLAK, ALİ EROĞLU, ALİ TATLI, ALİ YALÇIN, ALİ SÜLEYMAN BEYCİOĞLU, ALİ UĞUR BEYCİOĞLU, AYŞE AKAY, AYŞE BEYCİOĞLU, AYŞE ÇELİK, AYŞE KAYA, AYŞE KAYPAK, AYŞE KIRAÇ, AYŞECİK YILMAZER, BANU DİNGİL, BAYAZİT EZİCİ, BELKIS GÜLER, BEYHAN HELLİ, BUKET GÜVEN, BÜLENT BEYCİOĞLU, BÜLENT ESER, CENNET KILIÇ, CEZAVİR BEYCİOĞLU, ÇİĞDEM DAVARCI, DEDE ÇOLAK, DERYA ASLAN, DİLBER SULTAN KAPLAN, DÖNDÜ ÇOLAK, DÖNE NİHAL KARABORAN, DURAN DİDİN, DURDANE KARA, DURMUŞ BEYCİOĞLU, DURMUŞ BEYCİOĞLU, DURMUŞ KIRAÇ, DURMUŞ TATLI, ELİF TİLKİ, ELİFE TATLI, ELİFE NALAN YILMAZER, EMİNE BEYCİOĞLU, EMİNE CANLI, EMİNE DAĞ, EMİNE KENAN, EMİNE ÖRSDEMİR, EMRE BEYCİOĞLU, ENVER KILIÇ, ERKAN BEYCİOĞLU, ESME ATEŞ, ESRA ÜNAL, EŞELİ BEYCİOĞLU, EZGİ ÖZTÜRK, FADİL KIRAÇ, FATİH EROĞLU, FATİH EZİCİ, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA KARABORAN, FATMA KARCI, FATMA KESKİN, FATMA SERPİL SUNA, FERAT EROĞLU, FERDA DUMAN, FERDA URAL, FERDANE BEYCİOĞLU, FERDANE KARAÇAM, FUAT EROĞLU, FULYA ALTIGÖZ, GÜL BEYCİOĞLU, GÜLBAHAR BEYCİOĞLU, GÜLSER AVŞAR, GÜLSERİN ERİM, GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU, GÜVERSEL SEÇER, HACI ARAP KILIÇ, HALİL ÇOLAK, HALİL İBRAHİM BEYCİOĞLU, HALİME KÜPELİ, HASAN KIRAÇ, HASAN YARĞICI, HASAN TEKİN KUZU, HATİCE DİNGİL, HATİCE ÖZLEM AKSOY, HİLAL POLAT, HURİYE YARĞICI, HURİYE SERAP TUNA, HÜLYA ÇOMU, HÜLYA ÖZER, HÜLYA ÇİLEM BEYCİOĞLU, HÜRÜ ATEŞ, HÜSEYİN KIRAÇ, HÜVEYDA ÖZKAN, İBRAHİM BEYCİOĞLU, İBRAHİM DİNGİL, İBRAHİM YILMAZER, İLHAMİ BEYCİOĞLU, İRFAN BEYCİOĞLU, KAMER BANU SARICA, KEMAL SAMAN, KÖSE MEHMET POYRAZOĞLU, KUTLAY TETİK, MAHMUT BEYCİOĞLU, MAHMUT TATLI, MEHMET DEMİR, MEHMET EROĞLU, MEHMET YALÇIN, MEHMET ALİ EZİCİ, MEHMET ALİ YILMAZER, MEHMET BERAT KARABORAN, MEHMET MERT KARABORAN, MEHPARE ÇELİK, MEHPARE NAİDE MENGİLLİ, MELEK KIRAÇ, MELEK ORHON, MENDERES YAŞAR POYRAZOĞLU, MERAL DİNGİL, MERVE DİCLE KETENCİ, MERYEM ÇOLAK, MERYEM ERDEMİR, MURAT EZİCİ, MURAT POYRAZOĞLU, MUSA BEYCİOĞLU, MUSTAFA BEYCİOĞLU, MUSTAFA ÇOLAK, MUSTAFA ÇOLAK, MUSTAFA TATLI, MUSTAFA NECATİ BEYCİOĞLU, MUZAFFER KILIÇ, MÜZEYYEN KARAYİĞİT, NAZİFE SOYLU, NEBİHA AVŞAR, NEBİHA ÜNALDI, NESRİN BEYCİOĞLU, NESRİN BEYCİOĞLU, NEZEHAT EŞKİ, NİHAL BEYCİOĞLU, NİHAL GÖKTÜRK, NİHAT BEYCİOĞLU, NİLGÜN BEYCİOĞLU, NURGÜL TATLI, NURTAÇ YILMAZER, OSMAN KORAY TETİK, OSMAN TUĞRUL KUZU, ÖKKEŞ DİNGİL, ÖKKEŞ GÜVEN, ÖYKÜ BEYCİOĞLU, ÖZLEM DEMİRCİ, PEMBE YILMAZER, PERİHAN YILMAZER, PINAR EZİCİ, RAHİME EKER, RAHMİ BEYCİOĞLU, RAMAZAN ÇOLAK, REŞAT BEYCİOĞLU, RÜSTEM KIRAÇ, SALİM BEYCİOĞLU, SANİYE KAYA, SANİYE KUNDAKCI, SEDA KARABORAN DEMİREL, SELDA YILMAZ, SELVER BEYCİOĞLU, SEMİHA ÜNLÜ, SERAP BOZKURT, SERAY KARABORAN, SERMİN POYRAZ, SEYFETTİN DİNGİL, SEYİTHAN YILMAZER, SİBEL BEYCİOĞLU, SONGÜL ÖZTÜRK, SULTAN DİNGİL, SULTAN GÜNER, SULTAN PARLAKAÇ, SÜHEYLA ARSLAN, SÜLEYMAN ÇOLAK, SÜLEYMAN KILIÇ, SÜNDÜS SELCEN ÖZ, ŞAMİL GÜVEN, ŞEFTANE ÖZTÜRK, TEVHİDE KAHRAMAN, TUBA SULTAN EGE, TÜRKAN BAZ, UTKU YILMAZER, ÜLKÜ TÜRKOĞLU, ÜMİT BEYCİOĞLU, VOLKAN BEYCİOĞLU, YASEMİN SAVCI, YAŞAR YALÇIN, YUSUF BALÇAR DİNGİL, YÜKSEL DİNGİL, ZAFER BEYCİOĞLU, ZEKİYE KARABORAN, ZEKİYE TUTAR, ZERRİN ÇERÇİ, ZEYNEP ÇAKIR, ZEYNEP KIRAÇ, ZÜBEYDE BEYCİOĞLU, MUSTAFA ATCI MİRASÇILARI,ÖKKEŞ DEMİR, ŞEMSETTİN KOÇYİĞİT, ŞEVKİ ÜNLÜ,ELİF GİLİK, EMİNE ONAYLI, MUHAMMED KAĞAN YILDIRIM, NECATİ YILDIRIM, AHMET ÇETİNKAYA, AYŞE NUR ERGÜL, EMİNE CANBOLAT, ERDAL ERGÜL, ERTUĞRUL GÖKÇE, İSMAİL ERGÜL, MURAT URVELİ, ÜMMÜHAN KURT, AHMET TATLI, AYSEN KABAKÇI, HATİCE AYRANCI, HURİYE SEVER, MUSTAFA TATLI, NAZİFE TATLI, NURİ ÇETİNKAYA, ÖMER ÇETİNKAYA, NECATİ YILDIRIM, MUSTAFA TATLI, BEKİR DEMİR, NAZİFE ATEŞ, NAZMİYE DEMİR, ZEKERİYA DEMİR, ZÜBEYDE DEMİR, NEVZAT GÖK, YUNUS YILDIRIM, ADİL TATLI, ADNAN TATLI, ALİ KOÇER, ALİ TATLI, AYŞE KAYPAK, AYŞE UĞUR, DURMUŞ TATLI, EMİNE BEYCİOĞLU, EMİNE AYTEN AKSAY, FATIMATIZ ZÖHRA AKSAY, MAHMUT TATLI, MUSTAFA AKSAY, MUSTAFA TATLI, NAZİFE AKSAY, SACİDE SOYER, SAFİYE ABACI, TAHİR KIRAÇ, ALİ TATLI, ALİ TATLI, MEHMET BAZ, ADİL TATLI, ADNAN TATLI, ALİ TATLI, AYŞE KAYPAK, AYŞE UĞUR, DURMUŞ TATLI, EMİNE BEYCİOĞLU, EMİNE AYTEN AKSAY, FATIMATIZ ZÖHRA AKSAY, MAHMUT TATLI, MUSTAFA AKSAY, MUSTAFA TATLI, NAZİFE AKSAY, SACİDE SOYER, SAFİYE ABACI, TAHİR KIRAÇ, ABDULHAMİT BEYCİOĞLU, ADİL TATLI, ADNAN TATLI, AHMET BEYCİOĞLU, AHMET BEYCİOĞLU, AİŞE BEYCİOĞLU, ALİ EROĞLU, ALİ TATLI, ALİ SÜLEYMAN BEYCİOĞLU, ALİ UĞUR BEYCİOĞLU, AYŞE AKAY, AYŞE BEYCİOĞLU, AYŞE ÇELİK, AYŞE KAYA, AYŞE KAYPAK, AYŞE KIRAÇ, AYŞECİK YILMAZER, BANU DİNGİL, BAYAZİT EZİCİ, BELKIS GÜLER, BEYHAN HELLİ, BUKET GÜVEN, BÜLENT BEYCİOĞLU, CEMİL GÖKÇE, CEZAVİR BEYCİOĞLU, ÇİĞDEM DAVARCI, DERYA ASLAN, DİLBER SULTAN KAPLAN, DÖNE NİHAL KARABORAN, DURAN DİDİN, DURMUŞ BEYCİOĞLU,DURMUŞ BEYCİOĞLU, DURMUŞ KIRAÇ, DURMUŞ TATLI, ELİFE TATLI, ELİFE NALAN YILMAZER, EMİNE BEYCİOĞLU, EMİNE CANLI, EMİNE CANMAYA, EMİNE DAĞ, EMİNE KENAN, EMİNE ÖRSDEMİR, EMRE BEYCİOĞLU, ENVER KILIÇ, ERKAN BEYCİOĞLU, ERSİN ATEŞ, ESRA ÜNAL, EŞELİ BEYCİOĞLU, EZGİ ÖZTÜRK, FADİL KIRAÇ, FATİH EROĞLU, FATİH EZİCİ, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA KARABORAN, FATMA SERPİL SUNA, FERAT EROĞLU, FERDA DUMAN, FERDANE BEYCİOĞLU, FUAT EROĞLU, FULYA ALTIGÖZ, GÜL BEYCİOĞLU, GÜLBAHAR BEYCİOĞLU, GÜLSER AVŞAR, GÜLSERİN ERİM, GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU, GÜVERSEL SEÇER, HACER BALI, HACI ARAP KILIÇ, HALİL İBRAHİM BEYCİOĞLU, HASAN KIRAÇ, HASAN YARĞICI, HATİCE DİNGİL, HATİCE ÖZLEM AKSOY, HİLAL POLAT, HURİYE YARĞICI, HURİYE SERAP TUNA, HÜLYA ÇOMU, HÜLYA ÖZER, HÜLYA ÇİLEM BEYCİOĞLU, HÜSEYİN KIRAÇ, HÜVEYDA ÖZKAN, İBRAHİM BEYCİOĞLU, İBRAHİM DİNGİL, İBRAHİM YILMAZER, İLHAMİ BEYCİOĞLU, İRFAN BEYCİOĞLU, KAMER BANU SARICA, KÖSE MEHMET POYRAZOĞLU, MAHMUT BEYCİOĞLU, MAHMUT TATLI, MEHMET DEMİR, MEHMET EROĞLU, MEHMET ALİ EZİCİ- MEHMET ALİ İNCE, MEHMET ALİ YILMAZER, MEHMET BERAT KARABORAN, MEHMET MERT KARABORAN, MEHPARE ÇELİK, MEHPARE NAİDE MENGİLLİ, MELEK KIRAÇ, MELEK ORHON, MENDERES YAŞAR POYRAZOĞLU, MERAL DİNGİL, MERVE DİCLE KETENCİ, MERYEM ERDEMİR, MURAT EZİCİ, MURAT POYRAZOĞLU,MUSA BEYCİOĞLU, MUSTAFA BEYCİOĞLU,MUSTAFA TATLI, MUSTAFA NECATİ BEYCİOĞLU, MUZAFFER KILIÇ, MÜZEYYEN KARAYİĞİT, NAZİFE SOYLU, NEBİHA AVŞAR,NEBİHA ÜNALDI, NESRİN BEYCİOĞLU, NESRİN BEYCİOĞLU, NEZEHAT EŞKİ, NİHAL BEYCİOĞLU, NİHAL GÖKTÜRK, NİHAT BEYCİOĞLU, NİLGÜN BEYCİOĞLU, NURGÜL TATLI, NURTAÇ YILMAZER, ÖKKEŞ DİNGİL, ÖKKEŞ GÜVEN, ÖYKÜ BEYCİOĞLU, ÖZLEM DEMİRCİ, PEMBE YILMAZER, PERİHAN YILMAZER, PINAR EZİCİ, RAHİME EKER, RAHMİ BEYCİOĞLU, REŞAT BEYCİOĞLU, RÜSTEM KIRAÇ, SALİM BEYCİOĞLU, SANİYE KAYA, SANİYE KUNDAKCI, SEDA KARABORAN DEMİREL, SELDA YILMAZ, SELVER BEYCİOĞLU, SEMİHA ÜNLÜ, SERAP BOZKURT, SERAY KARABORAN, SERMİN POYRAZ, SEYFETTİN DİNGİL, SEYİTHAN YILMAZER, SİBEL BEYCİOĞLU, SONGÜL ÖZTÜRK, SULTAN DİNGİL, SULTAN GÜNER, SULTAN PARLAKAÇ, SÜHEYLA ARSLAN, SÜLEYMAN KILIÇ, SÜNDÜS SELCEN ÖZ, ŞAMİL GÜVEN, ŞEFTANE ÖZTÜRK, TEVHİDE KAHRAMAN, TUBA SULTAN EGE, TURGUT BEYCİOĞLU, TÜRKAN BAZ, UTKU YILMAZER, ÜLKÜ TÜRKOĞLU, ÜMİT BEYCİOĞLU, VEDAT GÖÇER, VOLKAN BEYCİOĞLU, YASEMİN SAVCI, YUSUF BALÇAR DİNGİL, YÜKSEL DİNGİL, ZAFER BEYCİOĞLU, ZEKİYE KARABORAN, ZEKİYE TUTAR, ZERRİN ÇERÇİ, ZEYNEP ÇAKIR, ZEYNEP KIRAÇ, ZÜBEYDE BEYCİOĞLU, ABDULHAMİT BEYCİOĞLU, ADİL TATLI, ADNAN ATEŞ, ADNAN TATLI, AHMET BEYCİOĞLU, AHMET BEYCİOĞLU, AHMET ÇOLAK, AHMET ÇOLAK, AİŞE BEYCİOĞLU, ALİ ÇOLAK, ALİ EROĞLU, ALİ PERÇEMLİ, ALİ TATLI, ALİ SÜLEYMAN BEYCİOĞLU, ALİ UĞUR BEYCİOĞLU, ARİF CANBOLAT, ATİLLA ATEŞ, AYŞE AKAY, AYŞE AYDIN, AYŞE BEYCİOĞLU, AYŞE ÇELİK, AYŞE KAYA, AYŞE KAYPAK, AYŞE KIRAÇ, AYŞE NUR ERGÜL, AYŞECİK YILMAZER, BANU DİNGİL, BAYAZİT EZİCİ, BEKİR ATEŞ, BELKIS GÜLER, BEYHAN HELLİ, BUKET GÜVEN, BÜLENT BEYCİOĞLU, CEMİL GÖKÇE, CENNET ATEŞ, CENNET ATEŞ, CENNET ÇOLAK, CENNET KILIÇ, CEZAVİR BEYCİOĞLU, ÇİĞDEM DAVARCI, DEDE ÇOLAK, DERYA ASLAN, DİLBER SULTAN KAPLAN, DÖNDÜ ÇOLAK, DÖNDÜ KOCA, DÖNE NİHAL KARABORAN, DURAN DİDİN, DURMUŞ BEYCİOĞLU, DURMUŞ BEYCİOĞLU, DURMUŞ KIRAÇ, DURMUŞ TATLI, ELİF ERGÜL, ELİF TİLKİ, ELİFE TATLI, ELİFE NALAN YILMAZER, EMİNE ATEŞ, EMİNE BEYCİOĞLU, EMİNE CANLI, EMİNE CANMAYA, EMİNE ÇOLAK, EMİNE DAĞ, EMİNE KENAN, EMİNE KOCA, EMİNE ÖRSDEMİR, EMİR TOPBAŞ, EMRE BEYCİOĞLU, ENVER KILIÇ, ENZEL ATEŞ, ERDAL ERGÜL, ERKAN BEYCİOĞLU, ERSİN ATEŞ, ESME ATEŞ, ESRA ÜNAL, EŞELİ BEYCİOĞLU, EZGİ ÖZTÜRK, FADIMA ATCI, FADİL KIRAÇ, FATİH EROĞLU, FATİH EZİCİ, FATİH PERÇEMLİ, FATMA ATEŞ, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA BEYCİOĞLU, FATMA KARABORAN, FATMA KESKİN, FATMA SERPİL SUNA, FERAT EROĞLU, FERDA DUMAN, FERDA URAL, FERDANE BEYCİOĞLU,FUAT EROĞLU, FULYA ALTIGÖZ, GÜL BEYCİOĞLU,GÜLBAHARBEYCİOĞLU,GÜLSERAVŞARGÜLSERİN ERİM, GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU, GÜVERSEL SEÇER, HACER BALI, HACI ARAP KILIÇ, HALİL ÇOLAK, HALİL ÇOLAK, HALİL İBRAHİM ATEŞ, HALİL İBRAHİM BEYCİOĞLU, HALİME KÜPELİ, HASAN KIRAÇ, HASAN YARĞICI, HASAN TEKİN KUZU, HATİCE CANBOLAT, HATİCE DİNGİL, HATİCE KÜÇÜK, HATİCE ÖZLEM AKSOY, HİLAL POLAT, HURİYE YARĞICI, HURİYE SERAP TUNA, HÜLYA ÇOMU, HÜLYA ÖZER, HÜLYA ÇİLEM BEYCİOĞLU, HÜRÜ ATEŞ, HÜSEYİN KIRAÇ, HÜVEYDA ÖZKAN, İBRAHİM BEYCİOĞLU, İBRAHİM DİNGİL, İBRAHİM YILMAZER, İLHAMİ BEYCİOĞLU, İRFAN BEYCİOĞLU, İSMAİL ÇOLAK, İSMAİL ERGÜL, İSMET ATEŞ, KADER YİĞİTTEKİN, KADİR ATEŞ, KAMER BANU SARICA,KEMAL ATEŞ, KÖSE MEHMET POYRAZOĞLU, MAHMUT BEYCİOĞLU, MAHMUT TATLI, MEHMET ÇOLAK, MEHMET DEMİR, MEHMET EROĞLU, MEHMET ALİ EZİCİ, MEHMET ALİ YILMAZER, MEHMET BERAT KARABORAN, MEHMET MERT KARABORAN, MEHPARE ÇELİK, MEHPARE NAİDE MENGİLLİ, MELEK KIRAÇ, MELEK ORHON, MENDERES PERÇEMLİ, MENDERES YAŞAR POYRAZOĞLU, MERAL DİNGİL, MERVE DİCLE KETENCİ, MERYEM ATEŞ, MERYEM ÇOLAK, MERYEM ERDEMİR, MERYEM KÜPELİ, MURAT EZİCİ, MURAT POYRAZOĞLU, MURAT MEHMET ATEŞ, MUSA BEYCİOĞLU, MUSTAFA ATEŞ, MUSTAFA ATEŞ, MUSTAFA BEYCİOĞLU, MUSTAFA CANBOLAT, MUSTAFA ÇOLAK, MUSTAFA ÇOLAK, MUSTAFA ÇOLAK, MUSTAFA PERÇEMLİ, MUSTAFA TATLI, MUSTAFA NECATİ BEYCİOĞLU, MUZAFFER KILIÇ, MÜZEYYEN KARAYİĞİT, NAZİFE KÜÇÜK, NAZİFE SOYLU, NAZMİYE ATEŞ, NEBİ ATEŞ, NEBİHA AVŞAR, NEBİHA ÜNALDI, NESLİ ATEŞ, NESRİN BEYCİOĞLU, NESRİN BEYCİOĞLU, NEZEHAT EŞKİ, NİHAL BEYCİOĞLU, NİHAL GÖKTÜRK, NİHAT BEYCİOĞLU, NİLGÜN BEYCİOĞLU, NURAY KAPAN, NURGÜL TATLI, NURTAÇ YILMAZER, OSMAN TUĞRUL KUZU, ÖKKEŞ DİNGİL, ÖKKEŞ GÜVEN, ÖYKÜ BEYCİOĞLU, ÖZLEM DEMİRCİ, PEMBE YILMAZER, PERİHAN YILMAZER, PINAR EZİCİ, RAHİME EKER, RAHMİ BEYCİOĞLU, RAMAZAN ATEŞ, RAMAZAN ÇOLAK, RAMAZAN PERÇEMLİ, RECEP ATEŞ, RÜSTEM KIRAÇ, SAADET GÜLER, SANİYE KAYA, SANİYE KUNDAKC, SEDA KARABORAN DEMİREL, SELDA YILMAZ, SELVER BEYCİOĞLU, SEMİHA ÜNLÜ, SERAP BOZKURT, SERAY KARABORAN, SERMİN POYRAZ, SERVET ATEŞ, SEYFETTİN DİNGİL, SEYİTHAN YILMAZER, SİBEL BEYCİOĞLU, SİNEM ATEŞ, SONGÜL ATEŞ, SONGÜL ÖZTÜRK, SULTAN ATEŞ, SULTAN DİDİN, SULTAN DİNGİL, SULTAN GÜNER, SULTAN PARLAKAÇ, SÜLEYMAN ÇOLAK, SÜLEYMAN KILIÇ, SÜNDÜS SELCEN ÖZ, ŞAMİL GÜVEN, ŞEFTANE ÖZTÜRK, TEVHİDE KAHRAMAN, TUBA SULTAN EGE, TURGUT BEYCİOĞLU, TÜRKAN BAZ, UTKU YILMAZER, ÜLKÜ TÜRKOĞLU, ÜMİT BEYCİOĞLU, ÜMMÜHAN KURT, VEDAT GÖÇER, VELİ ATEŞ, VOLKAN BEYCİOĞLU, YASEMİN ÇOLAK, YASEMİN SAVCI, YASİN ATEŞ, YUSUF BALÇAR DİNGİL, YÜKSEL DİNGİL, ZAFER BEYCİOĞLU, ZAHİDE ATEŞ, ZEKİYE EKİCİ, ZEKİYE KARABORAN, ZEKİYE TUTAR, ZERRİN ÇERÇİ, ZEYNEP ÇAKIR, ZEYNEP KIRAÇ, ZÜBEYDE BEYCİOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Yukarıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı gayrimenkullerin daimi irtifak hakkı, mülkiyet (direk yeri) bölümünün davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Kamulaştırma Kararı gereğince T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün 16/04/2018 Tarih ve 9/70sayılı kararı gereğince, isabet eden taşınmazın T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Osmaniye Vakıflar BankasıŞubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.) 31/05/2023