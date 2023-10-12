T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/196 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İli, Merkez ilçesi, Esenevler Mahallesi 2697 ada 13 no'lu parsel (22/A öncesi Raufbey Mahallesi Eski 37 ada 19 parsel) ve Esenevler Mahallesi 2697ada 15 no'lu parsel (22/A öncesi Raufbey Mahallesi Eski 37 ada 21 parsel)

MALİKİN ADI VE SOYADI: AYTAÇ GÜNER, NURGÜN ÇINAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Yukarıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı gayrimenkullerin daimi irtifak hakkı, mülkiyet (direk yeri) bölümünün davacı OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından Kamulaştırma Kararı gereğince OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla Belediye Meclisinin 07.01.2022 tarih ve 35 sayılı kararı ve Belediye Encümenin 15.03.2022 tarih ve 2022/121 Karar sayılı kararı gereğince, isabet eden taşınmazın OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Osmaniye Vakıflar BankasıŞubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği Kamulaştırma Kanunu'nun 10/4 maddesi gereği İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.)