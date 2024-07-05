T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/113 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İli Merkez İlçesi Gebeli Mahallesi2177 ada 26 parsel (eski 15 parsel)

MALİKİN ADI VE SOYADI: ADEM ÜNAL ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Yukarıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı gayrimenkulün 1.862,31 m2 irtifak hakkı hakkı davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI tarafından Kamulaştırma Kararı gereğince MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'nın Kamulaştırma Kararı gereğince, isabet eden taşınmazın MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'na yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Osmaniye Vakıflar BankasıŞubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.)26/06/2024