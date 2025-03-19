T.C. OSMANİYE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:01

T.C. OSMANİYE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/203 Esas 24.02.2025

Davacı Zeynel Abidin ÖKSÜZ tarafından Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Nohuttepe Köyü, Topraklık mevkii,112 ada 2 parsel sayılı taşınmazda, 3/16 oranında hisse maliki Hakkı Kutman ile 3/16 oranında hisse maliki Sabriye Kutman mirasçıları aleyhine açılan tapu kaydının iptali ile davacı adına tescili talepli davanın mahkememizin 2024/203 Esasına kaydedildiği, Tapu İptali ve Tescil talepli dava dosyasında, yapılan adres araştırmalarında kendisi ulaşılamayan 20536910444 TC kimlik numaralı, Kemal ve Safiye oğlu, 18/06/1973 doğumlu davalı İbrahim KURTMAN tarafından davaya karşı itiraz olması halinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122. maddesi gereğince mahkememize 2 haftalık süre içerisinde cevap verilmesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazların sunulması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.