T.C. OSMANİYE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. OSMANİYE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/276 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile OSMANİYE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı Maliye Hazinesi tarafından gaipliği istenilen; Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Karacalar köyünde bulunan 118 Ada, 2 parsel sayılı taşınmaz malikleri; Hasan oğlu İbrahim,Halil mirasçıları, Mehmet Kızı Sultan, Mehmet kızı, Şefre, Mehmet kızı Hacer, Mustuk kızı Hatice, Hacı Hasan oğlu Ökkeş, Hacı Hasan kızı Emine, Hasan kızı Hatice, Hasan oğlu Mustafa, Hasan oğlu Ali 'nin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesi istemli dava açıldığı, Hasan oğlu İbrahim,Halil mirasçıları, Mehmet Kızı Sultan, Mehmet kızı, Şefre, Mehmet kızı Hacer, Mustuk kızı Hatice, Hacı Hasan oğlu Ökkeş, Hacı Hasan kızı Emine, Hasan kızı Hatice, Hasan oğlu Mustafa, Hasan oğlu Ali 'ninbizzat kendilerinin yada bu kişileri tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/276 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 01/07/2024