T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

Örnek No:55*

2021/64935 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/64935 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Yaverpaşa Mahallesi, 2926 Ada 1 Parselde Kayıtlı, 2.241,53 M2 Yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz. Adresi;Yaverpaşa Mahallesi,12019. Sokak Civarı (Enlem:37.0745-Boylam:36.2167) Merkez / Osmaniye

Yüzölçümü: 2.241,53 m2 Arsa Payı : 72197/224153

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzıOsmaniye Belediyesi 1/1000 Ölçekliİmar Planında konut alanında kalmakta olup Taks: 0.30, Kaks:1.50, Yençok=10 kat, yapılaşma şartlarına sahip olduğubelirtilmiştir.

Kıymeti: 2.454.698,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2023 - 10:19

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/01/2024 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati: 23/01/2024 - 10:19

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.