T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 31 Aralık 2023

Örnek No:55*

2023/182 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/182 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Osmaniye İl, Merkez İlçe, SELİMİYE Mahalle/Köy, 685 Ada, 41 Parsel, Ana taşınmaz 529,70 m2 yüzölçüml ...

Adresi: Selimiye Mahallesi,10545. Sokak,No:9 Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü: 529,7 m2

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Konut1(K1) alanı Ayrık nizam, 5 Kat Taks: 0,35, Kaks: 1,75

Kıymeti: 2.283.600,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2024 - 10:37

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 10:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.