T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/423 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/423 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Osmaniye İl, Merkez İlçe, ESENEVLER Mahalle/Köy, 1523 Ada, 38 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşımaz; 3.576,76 metrekare yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz olup parsel üzerinde 3 yapı kütlesi (A-B-C Blok) olarak projelendirilerek inşa edilmiştir.

Adresi: Esenevler Mah. 15518 Sokak, No: 35A, İç Kapı No: 5, Merkez/Osmaniye Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü: 3.576,76 m2

Arsa Payı: 10/280

İmar Durumu: Var.

Kıymeti: 3.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2024 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 10:22

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2024 - 10:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.