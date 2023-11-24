T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 24 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/418 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Sakarya ili, Pamukova ilçesi, Pamukova (Köy) Mahallesi

ADA NO: 0

PARSEL NO: 10206

VASFI: Çayır

YÜZÖLÇÜMÜ: 4.964,40

MALİKİN ADI VE SOYADI: TAYFUN KEDİKLİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Mülkiyeti yukarıda isimleri yazılı davalıya ait yukarıda belirtilen taşınmazın yine yukarıda belirtilen irtifak alanı kısmına, TCDD Genel Müdürlüğünün Hızlı Tren Projesi olan Ankara Haydarpaşa Demiryolunun İyileştirilmesi Projesi kapsamında yer alan ve yeni demiryolu güzergahına isabet eden gayrimenkuller hakkında, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesi gereği, davacı idarece 27/02/2004 tarih ve 8/6 sayılı kamulaştırma kararı alınmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili adına Mahkememizde 2023/418 Esas sayılı dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 10/4 maddesi uyarınca ilan olunur. 21/11/2023