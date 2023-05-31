T.C. PAMUKOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Yayınlanma: 31 Mayıs 2023

(Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Bürosu)

SORUŞTURMA NO: 2022/934

ŞÜPHELİ: ZAR MOHAMMAD AKKAYA, Asadullah Oğlu MASTAR'den olma, 21/03/1993 doğumlu,

SUÇ: Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ VE YERİ: 02/09/2022-Pamukova

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veyaBulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçundan, şüpheli Zar Mohammad AKKAYA hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 17/01/2023 tarih, 2022/934 Soruşturma ve 2023/1 Karar sayılı Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı ile; şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada yeterli delil bulunması nedeniyle kamu davasının açılmasının 5 yıl süre ile ertelenmesine, TCK'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 191/3 maddesi uyarında takdiren 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine ve 1 yıl süre ile tedaviye tabi tutulmasına, yükümlülüklerine uygun davranması halinde 5 yıllık süresinin tamamlanmasından sonra CMK'nun 171/4 maddesi uyarınca kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş, ancak verilen karar şüphelinin bildirmiş olduğu adresinde aranmasına rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı TK'nun 29. maddesi gereği hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Kararın Türkiye genelinde yayımlanan ve tirajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazetede ilan edilmesine hükmedilmiştir. Kararın gazete ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.