T.C. PATNOS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:01

T.C. PATNOS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Ağrı ili Patnos ilçesinde kain aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nın adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Patnos şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen dava dosyalarına yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

2024/268 Esas sayılı dosya; Dava konusu Ağrı İli Patnos İlçesi Kazanbey Köyü117 Ada 5 parsel ve Ağrı İli Patnos İlçesi Kazanbey Köyü117 Ada 4 parsel sayılı taşınmazların davalılar; Abdullah BOZKUŞ, Ahmet BULAN, Alaattin APUHAN, Cemal KARAPOLAT, Ferzende UZUNKUŞ, İbrahim APUHAN, İlhan BİLİR, M. Zeki BOĞURCU, Mehmet CARTI,Mehmet Sait KARAPOLAT, Memet KOÇ, M.sıddık APUHAN, Muhyeddin BOZKUŞ, Mustafa ÇARTİ, Nüsret SUS, Sabri GÖKTÜRK, Sabri KARAAĞAÇ, Sabri KARAPOLAT, Sadık KARAAĞAÇ, Sait GÖKTÜRK, Süleyman CARTİ, Süleyman KARAPOLAT(17809362130), Süleyman KARAPOLAT(17743364320),Yusuf BOZKUŞ, Zamanhan GÖKTÜRK, Zamanhan KARABOĞA, Ziya BOZKUŞ'un mirasçıları ve Davalılar Kerem BULAN, Nail APUHAN adına kayıtlı;

Ağrı İli Patnos İlçesi Kazanbey Köyü117 Ada 5 parsel'in 2.461,40 m2'lik kısmının,

Ağrı İli Patnos İlçesi Kazanbey Köyü117 Ada 4 parsel'in 36,76 m2'lik kısmının,