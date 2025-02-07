T.C. PATNOS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. PATNOS İCRA DAİRESİ

2021/203 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/203 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ağrı İl, Patnos İlçe, inönü Mahalle çarşı mevkii, 220 Ada, 38 Parsel, dükkan ve arsa Taşınmazda borçlu hissesi tam hissedir. Taşınmaz konum olarak ilçe çarşısına yakın yerde yer almaktadır. Taşınmaz etrafında yapılaşma sıkolup, yapılar daha çok katlı ticari ve konut şeklinde binalardan oluşmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında dükkan ve arsa vasfında ve 334,36metrekaredir. Taşınmaz içerisinde bir adet iki katlı pasaj şeklinde ticari yapı bulunmaktadır. Yapının bu parselde kalan kısmı için kıymet takdiri yapılmıştır. Arsanın geometrik şekli yapılaşma için uygundur. İnönü Mahallesi için parsellerin ortalama metrekare birim fiyatı 2.100,00 TL/ metrekare olduğu. Arsa değeri : Parsel Alanı x Birim Fiyatı = 334,36 m2 x 2.100,00 TL = 702.156,00 TL. Yapının ruhsatı ve kullanma izni olmadığı için yapı inşaat seviyesi %90 kabul edilir. Yapı türü : 2 katlı işyeri (pasaj) 2x269,71 m2 = 539,42 m2'dir. yapı sınıfı 3. Sınıf a grubu Yapı birim maliyeti 7.500,00 TL/m2, Yapı aşınma oranı 6-10 yıl için %10'dur. Yapı İnşaat seviyesi %90'dır. Aşınma yapı düştükten sonra maliyeti 3.276.976,50 TL'dir.220 ada 38 parsel arsa bedeli 702.156,00 TL + 2 katlı işyeri bedeli : 3.276.976,50 TL = Toplam yapı değeri :3.979.132,50 TL 220 ada 38 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde yol ve 220 ada 18 parsel, güneyinde 220 ada 19 parsel, doğusunda yol ve batısında ise yol ve 220 ada 29 parsel ile komşu (sınır) olduğu tespit edildi. Taşınmazın üzerinde bulunan yapının 51,19 m2 yola tecavüzlü olduğu görülmüştür. Ayrıca icra konusu taşınmazın üzerinde bulunan yapının 19 nolu parsel ile birlikte bir bütün olarak kullanıldığı ve 19 nolu parselde yapının 260,11 m2 olduğu tespit edildi. Dava konusu 220 ada 38 parsel numaralı taşınmazın içinde bulunduğu1/1000 ölçekli uygulama imar planı vardır. İmar planına göre ticaret+konut (tick) olarak belirlendiği ve bitişik nizam 3 kat (b-3) olduğu tespit edildiği. Ayrıca imar planına göre yola terki bulunmamaktadır. Yapılan incelemede tapu kaydının zemin durumu ile uyduğu fiili zeminde yapılan ölçümler ile taşınmazın çakıştırılması neticesinde sınırlarının fiili zeminde herhangi bir değişikliğin olmadığı ve üzerinde bulunan yapının 51,19 m2 yola tecavüzlü olduğu tespit edildi.

Adresi: Ağrı Patnos İnönü Mah. 220 Ada 38 Parsel Patnos / AĞRI

Yüzölçümü : 334,36 m2

Arsa Payı: TAM

İmar Durumu :-

Kıymeti: 3.979.132,50 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/04/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 24/04/2025 - 14:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/05/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 22/05/2025 - 14:00

04/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.