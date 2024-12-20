T.C. PAZAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/234 Esas

DAVALI : DENİZ ÖZDEMİR- 14332200960 T.C kimlik numaralı, 27/03/1982 Hoxter/Almanya Doğumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma ve Tenfizdavasının yapılan yargılamasında;

MahkememizceTanıma ve tenfiz dilekçesinde belirtilen adresinizeTanıma ve Tenfiz dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptı ekli yurt dışı tebligatı ve yurt içi tebligatı çıkarılmış olup, yurt içi veyurt dışında belirtilen adrese tebligat yapılamadığı, belirtilen adreste ikamet etmediğiniz yönünde şerh düşülerek iade edildiği,tüm yapılan aramalara rağmen tebliğe elverişli adres bulanamadığından Tanıma ve Tenfiz dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 10/01/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK m.147/2ve 150/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Tanıma ve Tenfiz dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.