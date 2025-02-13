T.C. PAZAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.02.2025 - 00:01

T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/23 ESASDavacıTürkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüvekili Av. İrem Özge Özal tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalılar ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tesciline, kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize iş bu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin saptanmasına müteakip kamulaştırma bedelinin ilgili adına T.C. Ziraat Bankası Hemşin Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 17/01/2025