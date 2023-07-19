T.C. PAZAR (RİZE) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023

ESAS NO: 2022/514 Esas

Davalı ÖMER OKUMUŞ

Davalı ÖMER OKUMUŞ (TC:172****238) Meçhul olduğundan kendisine tensip zaptı, dava dilekçesi ve dahili dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı ALİ ÖZTABAK (TC:175*****378) tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 07/09/2023 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı H.M.K'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.