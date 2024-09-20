T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/95 ESAS

DAVALI: SİNAN TONYALI- 33473054638 T.C: Kimlik numaralı, Mahmut Sabri ve Müzeyyen oğlu, 05/07/1953 Ankara Doğumlu,

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ekli yurt dışı tebligatı çıkarılmış olup, yurt dışında belirtilen adrese tebligat yapılamadığı, tüm yapılan aramalara rağmen tebliğe elverişli adres bulanamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılanKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında; Rize ili,Pazar İlçesi, Zafer Mahallesi 468 ada 11 ve 468 ada 48 Parsel sayılı taşınmazın Bakanlık Makamının 26/03/2017 tarih ve| 201710334 sayılı oluru ile acele kamulaştınlmasına, EPDK'nın 05/12/2013 Tarih 4748-2 nolu Lüzum kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 17/05/2017 Tarih 0248 sayılı kararı ile Çayeli-Ardeşen Doğalgaz İletim Hattı tesis etmek amacıyla kamulaşınımasına karar verilmiş olup 2942 sayılı10. Maddesi gereğince 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açabileceğiniz gerektiği, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği belirlenecek miktarın hak sahipleri adına Pazar Ziraat Bankası'na yatırılacağı, tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkemenize bildirmeniz, cevap vermediğiniz, yargılama duruşmasına katılmadığınız taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve hüküm verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olur.