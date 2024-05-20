T.C. POLATLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 20.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/164 Esas

DAVACI: ÖMER ÖZER ÖLÜMÜ İLE MİRASÇILARI - PAKİZE ÖZER, İSMAİL ÖZER, İSA ÖZER, İBRAHİM ÖZER, HÜLYA CAN, FİLİZ ÖZOĞULLARI DAVALILAR : 1- POLATLI BELEDİYESİ Polatlı Polatlı/ ANKARA

2- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hipodrom Cd No.5

3- MALİYE HAZİNESİ Polatlı Polatlı/ ANKARA

4- POLATLI TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Tapu Sicil Müdürlüğü Polatlı/ ANKARA

Davacılar tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasında,

Dava konusu Ankara ili Polatlı ilçesi Yıldızlı Mahallesinde bulunan harita mühendisi Ufuk Bozacı'nın 30/10/2023 tarihli raporunda krokide A1 ile gösterilen kırmızı boyalı 4.178,08 m²'lik kısım,

Batısı 115 ada 24 parsel, doğusu 115 ada 43 parsel ve Polatlı Yunak Karayolu, güneyi 115 ada 45, kuzeyi 115 ada 23 parsel ile çevrili, ekte krokisi gönderilen taşınmazın TMK.'nun 713. Maddesi uyarınca olağanüstü zamanaşımı, imar ihya ve zilyetlik nedeni ile davacılar adına tapuyla tescili istenilmekle, bu taşınmaz hakkında itirazları olanların ilan tarihinden itibaren üç (3) ay içinde itirazlarını mahkememizin yukarıda yazılı dosyasına bildirmeleri İLAN olunur.