Yayınlanma: 04.02.2025 - 00:01

T.C. POLATLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/52 Esas

Davacı, MUHAMMED ERDEM ile Davalı, GÖKHAN MUTLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) davası nedeniyle; DAVALI: GÖKHAN MUTLU-48337100208 TC Kimlik numaralı.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, söz konusu adres aynı zamanda mernis adresinizde olduğu anlaşılmakla ilgili tebligatlar "binanın yıkılmış olması" gerekçesiyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 10/04/2025 günü saat: 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, yapılacak olan duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın duruşmaya gelmemesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmemesi halinde davaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu H.M.K.143 ve devamı maddeleri gereğince dava dilekçesi, tensip zaptı ile duruşma gününü bildirir tensip zaptının tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.27/01/2025