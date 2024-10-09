T.C. POLATLI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 09.10.2024 - 00:00

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

S.No Mahallesi İmar Durumu Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü (M2) M2 Birim Fiyatı (TL) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Şartname Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Bayburt (Gündoğan) İdaremizce onaylanmış imar planı bulunmamaktadır. 125 10 Tarla 9.220,39 2.500,00 23.050.975,00 691.529,25 5.000,00 22.10.2024 15:50





1- İHALE USULÜ

Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada parseli ve yüz ölçümü belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda ihale ile satılacaktır.

2- İHALE DÖKÜMANI TEMİNİ

İhale şartname ve ekleri, Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedel karşılığında bu adresten temin edilebilir. İhale Şartname ve geçici teminat bedeli Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- İHALE EVRAKLARININ TESLİM SÜRESİ

İhaleye iştirak edecek İstekliler, İhale teklif zarfını 22.10.2024 Salı günü saat 15.00’e kadar sıra alındılar karşılığında yukarıda belirtilen adreste bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecek veya taahhütlü olarak posta ile gönderilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

-Teklif mektubunu içeren iç zarf,

- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

-Tebligat adresi, irtibat için telefon numarası ve elektronik tebligat adresi bildirilmesi,

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.),

c- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

d- Tüzel Kişiler için ihalenin yapıldığı yılda kayıtlı olduğu odadan alınmış oda kayıt belgeleri,

-Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

-İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

-Şartname bedelinin ödendiğine dair belge,

-Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge,

5- DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.