T.C. POLATLI İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 05.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2021/715 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/715 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Ankara İli Polatlı İlçesi Tapuda Gazi (Belediye adresinde Şehitlik mah ) 2211 ada 2 parsel a,b,c,d,e bloklardan oluşan taşınmazın e blok 5.kat no:12 nolu mesken satışa çıkarılmıştır.Bina bodrum ,zemin 7 normal ve çatı katı olmak üzere toplam 10 katlıdır.imarlıdır.2001 yılında yapılmıştır.5.katında 11 ve 12 nolu mesken bulunmaktadır.Doğalgazlıdır.Satışa konu meskennet 135,73 m2 brüt 167,41m2 dir.Mesken içinde 1 hol, 1salon,4 oda,3 balkon,1mutfak,1 banyo,1 kiler,1 lavabo ve 1tuvalet bulunmaktadır. Dosyamızdan tüm ilgililere gönderilen satış ilanlarında bila dönenolması halinde gazete ilanının tebliğ yerine geçmesine karar verilmiştir. Meskenin hakkında ayrıntılı diğer bilgiler dosyada ve satış ilan ekindeki bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

Adresi: Şehitlik Mah Dündar Taşer Caddesi No:66E/ 12 Polatlı / ANKARA

Yüzölçümü: 11.662 m2

Arsa Payı: 40/3270

İmar Durumu: imarlı

Kıymeti: 2.008.920,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydı gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati: 03/12/2024 - 10:16

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/12/2024 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati: 03/01/2025 - 10:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.