T.C. POSOF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17.03.2025 - 00:01

T.C. POSOF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı vekili Av. Cihan GÜRSOY tarafından kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde davalılar aleyhine açılan ve aşağıda dava esas numarası belirtilen Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasınınyapılan tensibinde verilen ara karargereğince; 1. Davacı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, 2. Kamu yararı kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,

3. Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Posof Şubesi’ne yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde Mahkememizin aşağıda belirtilen Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

5. Davanın duruşmalarının Posof Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; davalılara duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğ edileceği, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6. Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davada husumetin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yöneltilmesinin gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmaz için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

DAVA ESAS NO: 2025/14 Esas

DAVALI: YADİGAR TOSUN

TAŞINMAZ: Ardahan İli Posof İlçesi Savaşır Köyü 101 ada 94 parsel sayılıtaşınmaz

MÜLKİYET/İRTİFAK ALANI: Taşınmazın tamamının mülkiyet hakkının davacı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı adına tescili