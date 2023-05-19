T.C. PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19 Mayıs 2023

Dosya No: 2022/25

Tebliğ Evrakı Adı ve Soyadı: DAHİLİ DAVALI ALİ TOPDAĞ (H***N, S****N oğlu TC: 612*****096 **.**.1972 doğumlu)" HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, " ihtar olunur.

Duruşma Günü: 20/06/2023

Duruşma Saati: 10:50

Duruşma Yeri: Pütürge Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu