T.C. PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 10 Haziran 2023

ESAS NO: 2023/26

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: MALATYA İLİ DOĞANYOL İLÇESİ

MEVKİİ: ÇEVLİK

MAHALLESİ: GÖKÇEMAHALLESİ

PAFTA NO:

ADA NO: 119

PARSEL NO: 55

VASFI: BAHÇE

YÜZ ÖLÇÜMÜ: 3.470,53

MALİKİNİN ADI SOYADI: DURİYE AKIN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜD.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Malatya ili, Doğanyol ilçesi, Gökçe Mahallesi, 119 Ada 55 parselde bulunan davalıya ait taşınmaz Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 14/10/2022 tarih ve 150 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/26 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.