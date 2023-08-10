T.C. REFAHİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10 Ağustos 2023

Sayı: 2021/75 Esas14/06/2023

Konu: gaiplik ilanı KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileABDULLAH TÜRKOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ABDULLAH TÜRKOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Dahili davalı Hilmi ve Suzan kızı Sibel KARABULUT (38200273870) ile Osman ve Pakize oğlu Özer TÜRKOĞLU (17683957668)'nunbildirilen adresine Gerekçeli karar meşruhatlı davetiye tebligatı yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan, Erzincan ili Refahiye ilçesi Altköy Köyü 102 ada 39 parsel sayılı (169,92 m2) taşınmazıntamamının Kamulaştırma bedelinin 7581,84 TL olduğunun tespit edilmiş olup, 102 ada 39 parsel sayılı (169,92 m2) taşınmazıntamamının tapu kaydının iptali ile davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya takyidatsız olarak tescili ile; yol olarak tapudan terkinine karar verilmiş olup ilanen tebliğ olunur. 14/06/2023