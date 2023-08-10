T.C. REFAHİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10 Ağustos 2023

Sayı: 2021/61 Esas14/06/2023

Konu: ilanen tebligat KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileAHMET DÜLGEROĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Dahili davalı Ahmet ve Refiye kızı Nebahat ÖZBERKLER (12710463846) bildirilen adresine Gerekçeli karar meşruhatlı davetiye tebligatı yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan, Erzincan İli Refahiye İlçesi Altköy köyü 118 ada 105 parsel sayılı taşınmazın "1129,56m2lik" kısmının ve 101 ada 21 parsel sayılı taşınmazın "116,53m2lik kısmınıntapu kaydının iptali ile davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya takyidatsız olarak tescili ile; yol olarak tapudan terkinine karar verilmiş olup ilanen tebliğ olunur. 14/06/2023