T.C. REFAHİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 20 Mayıs 2023

ESAS NO: 2023/14 Esas-2023/46 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:

KARAYAPRAK KÖYÜ

115/263-115/243-115/244-114/154-115/257-114/155-114/157

GAZİPINAR KÖYÜ

103/83

TEKNECİK KÖYÜ

0/1338-0/1296-0/108-0/1878-0/1295-0/66-0/1215-0/69-0/2-

ULUCAK KÖYÜ

0/566-0/590

AVŞARÖZÜ KÖYÜ

102/32-113/40

GÜMÜŞAKAR KÖYÜ

162/15-163/35

ŞAHVERDİ KÖYÜ

237/227-237/229-237/224-237/226-237/159-237/231-237/232-237/176-237/233-237/186-237/193-237/148-237/192-237/191-237/187-237/175-237/190-237/189-237/188-237/178-237/177-237/174-237/158-237/157

TAPU MALİKLERİNİN ADI VE SOYADI: BAKI CELEP- ALİ PARLAK-ALİ DURAN PARLAK-ASIM PARLAK-DOĞAN POLAT-DURSUN PARLAK-FATMA GEDİK-GÜLHANIM EROĞLU-HACI PARLAK- HASAN POLAT- HAYDAR PARLAK- İSMAİL PAMUKOĞLU- İSMAİL POLAT- KİBAR ÜNAL- MEHMET POLAT- SAKİNE POLAT- SEHER AYDIN- SULTAN PARLAK-SÜMBÜL HAS- YUSUF POLAT ZEYCAN AGDOĞAN- ELİF DİREK-MELEK DİREK-MURAT PARLAK- PİLTAN POLAT-SIRMA GÜZELOĞLU- SONGÜL KARATAŞ-AYSEL ÇOBANOĞLU-BAYRAM SARIKAYA-SUNAY KİZİROĞLU-MAHMUT AKSU-MELAHAT IŞIK- ÜNSİYE AKSU- ZENCEBİL AKSU- ARİFE TAVUZ-DURAN BATALOĞLU- DURSUNE BATTAL- FAHRETTİN ÇAKIRMANOĞLU-FATMA İSMET TAVUZ- MAKBULE TÜRÜNÇ- ASLIHAN KÖŞE-AYNUR AYDOĞDU- GÜLAÇTI KARABİLEN-HAMDİYE GÜRBÜZ-KEVSER ÜMMÜHAN BAYIR-MUHARREM GÜRBÜZ-RECEP GÜRBÜZ- CEMAL BAHÇETEPE- GÜLNAZ SALTAŞ-HÜSEYİN BAHÇETEPE- KAZİM BAHÇETEPE-KEMAL BAHÇETEPE-NAHİDE BAHÇETEPE KARATAŞ-ZARİFE DİYAROĞLU- ALİ RIZA AĞIRDEMİR-AYDIN AĞIRDEMİR- AZİMET AĞIRDEMİR-ÇAĞLA SARIBAL- DİLBER ŞENTÜRK- EYLEM ARSLAN- FINDIK DİYAROĞLU- FİNCAN BAHÇETEPE- HATUN AĞIRDEMİR-HAYDAR AĞIRDEMİR- MURAT AĞIRDEMİR-MUSTAFA AĞIRDEMİR- MUZAFFER AĞIRDEMİR-NERİMAN GÜMÜŞ- ŞERİBAN BAĞCI-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlerine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabilecektir,

2- Husumet TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Ziraat Bankası Refahiye Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunmave delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün icinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur. 28/03/2023