T.C. REFAHİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:01

T.C. REFAHİYE İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/14 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Refahiye İlçe, YURTBAŞI Mahalle/Köy, YAZI Mevkii, 292 Ada, 65 Parsel, Taşınmaz Yurtbaşı köy sınırları içinde kalmakta olup; arsa vasfındadır ve D100-25 nolu uluslararası yola sınırdır. Taşınmaz üzerinde; 112 m2 II.Sınıf B grubu tek katlı satış ofisi, 330 m2 III.Sınıf A grubu tek katlı İmalathane ve Soğuk Hava Deposu, 66 m2 I.Sınıf B grubu tek katlı Depo, 16 m2 I.Sınıf B grubu tek katlı Mescid, 19 m2 I.Sınıf A grubu tek katlı Sundurma, 24 m2 I.Sınıf A grubu tek katlı Kamelya, 85 m2 I.Sınıf A grubu Çevre Duvarı bulunmaktadır. (Taşınmazın değeri: 5.691.270,50 TL). MÜTEMMİM CÜZ NİTELİĞİNDEKİ (MAKİNE VE TEÇHİZAT) MENKULLER: 126.400,00 TL değerinde 1 adet Krom Süt soğutma tankı, 200.000,00 TL değerinde 2 adet soğuk hava deposu, 3.600,00 TL değerinde 1 adet Bosch marka çamaşır makinesi, 22.400,00 TL değerinde 1 adet Krom Mayalama teknesi, 1.400,00 TL değerinde 1 adet üç katlı raf, 4.800,00 TL değerinde 2 adet Krom süt güğümü, 12.000,00 TL değerinde 1 adet krom teleme süzme teknesi (90*200*25), 22.400,00 TL değerinde 2 adet Krom Teleme süzme teknesi (90*200*20), 48.000,00 TL değerinde 2 adet Krom mayalama teknesi (110*300*45), 10.800,00 TL değerinde 1 adet Krom peynir teknesi, 11.600,00 TL değerinde 1 adet Krom teleme süzme teknesi, 161.000,00 TL değerinde 2 adet Krom tereyağı yayık teknesi, 46.200,00 TL değerinde 1 adet Milkana süt analiz cihazı, 224.000,00 TL değerinde 1 adet Krom paketleme makinesi 6 kafa, 3.600,00 TL değerinde 1 adet Krom kazan, 3.600,00 TL değerinde 1 adet Krom peynir paketleme gramajlama makinesi, 1.600,00 TL değerinde 1 adet Krom taşıma el arabası, 120.000,00 TL değerinde 1 adet Krom tereyağı yayık makinesi (120*190*90), 3.200,00 TL değerinde 1 adet ızgaralı raf, 2.800,00 TL değerinde 1 adet yayık, 127.500,00 TL değerinde 1 adet buhar kazanı (200000 Kcal/h), 2.500,00 TL değerinde 1 adet bilgisayar, 1.500,00 TL değerinde 1 adet yazıcı, 50,00 TL değerinde 1 adet hesap makinesi, 1.200,00 TL değerinde 6 adet misafir koltuğu, 2.000,00 TL değerinde 2 adet kitaplık, 19.200,00 TL değerinde 1 adet Stant tipi buzdolabı, 18.000,00 TL değerinde 4 adet yeni misafir koltuğu, 12.600,00 TL değerinde 1 adet teşhir rafları (5 katlı 12m.), 15.000,00 TL değerinde 60 adet sandalye, 10.125,00 TL değerinde 3 adet yemek masası, 2.800,00 TL değerinde 1 adet çift gözlü ocak, 4.900,00 TL değerinde 1 adet davlumbaz, 3.600,00 TL değerinde 1 adet çay ocağı, 900,00 TL değerinde 1 adet soba, 4.000,00 TL değerinde 1 adet Profilo marka buzdolabı, 3.200,00 TL değerinde 1 adet televizyon, 10.500,00 TL değerinde 1 adet müdür masa takımı, 3.500,00 TL değerinde 1 adet müdür bilgisayarı, 2.400,00 TL değerinde 1 adet DVR+Kamera, 3.500,00 TL değerinde 1 adet Fotokopi/Yazıcı, 4.900,00 TL değerinde 1 adet dizüstü bilgisayar, 5.100,00 TL değerinde 1 adet Terazi+Kasa

Yüzölçümü : 4.938,04 m2

Kıymeti : 6.979.645,50 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 14:20

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 14:20

07/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.