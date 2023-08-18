T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18 Ağustos 2023

Dosya No: 2020/230-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No: 2020/230

Karar No: 2021/1078

SANIK: Hasan AVLAR, Mehmet ve Hatice oğlu, 18/08/1990 REYHANLI doğumlu, HATAY, REYHANLI, Cüdeyde mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Suç: Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alanen Aşağılama, Atatürk'ün Hatırasına Alanen Hakaret

Suç Tarihi: 28/08/2008 -29/06/2017

Karar Tarihi: 08/10/2021

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Hasan AVLARhakkında Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alanen Aşağılama, Atatürk'ün Hatırasına Alanen Hakaret suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (Beraat) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.